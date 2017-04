Neustadt bei Coburg: Schläger zu betrunken für Alkoholtest

Zum wiederholten Mal musste die Polizei zu einem Einsatz, in eine erst vor etwa einem Monat eröffneten Gaststätte in der Sonneberger Straße in Neustadt bei Coburg ausrücken.



Am Sonntagmorgen, gegen 04.30 Uhr, gerieten sich mehrere dort anwesende Gäste in die Haare - laut Polizei aus nichtigem Grund.



Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde einem 26-jährigen Neustadter die Nase blutig geschlagen. Die beteiligten Personen standen zum Teil erheblich unter Alkoholeinwirkung.



Der 19-jährige Schläger, der aus Lichtenfels stammt, war aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage, einen Alkoholtest durchzuführen.



Von den eingesetzten Beamten wurden Platzverweise erteilt. Nach Aufnahme des Sachverhalts wurde die Gaststätte geschlossen.