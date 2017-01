Mit über 2 Promille auf der A 73 - Mann kommt bei Lautertal ins Schleudern

Am vergangenen Samstagabend, gegen 21:00 Uhr, endete ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 73 mit der Führerscheinsicherstellung des Verursachers.Dies berichtet die Polizei.



Ein 53-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der Autobahn in Richtung Suhl. Kurz vor der Anschlussstelle Eisfeld-Süd kam der Pkw auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und rutschte in den Straßengraben. Dort blieb das Fahrzeug in einer Schneewehe stecken.



Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Verkehrspolizei Coburg fest, dass der Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille hatte. Der 53-Jährige musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.



Sein Führerschein wurde sichergestellt, das Fahrzeug abgeschleppt. Zudem wird der Unfallverursacher voraussichtlich auch noch die 2.000 Euro Schaden an seinem Fahrzeug aus eigener Tasche begleichen müssen.