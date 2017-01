Mit Zuversicht gingen die Coburger Unternehmen ins neue Jahr

"Nach einer kurzen Stagnationsphase im vergangenen Herbst kommt die Konjunktur im Wirtschaftsraum Coburg wieder in Fahrt, und das trotz erheblicher globaler Unsicherheiten." Mit diesen Worten kommentiert Präsident Friedrich Herdan die Ergebnisse der aktuellen IHK-Frühjahrsumfrage.



Unterm Strich steigt der IHK-Konjunkturklimaindikator wieder um vier Punkte an und erreicht fast genau den Wert vom Frühjahr 2016. "Unsere Unternehmen sind in robuster Verfassung und innovativ und beweisen damit, dass sie hoch wettbewerbsfähig sind. Die aktuelle Geschäftslage und die Erwartungen der Betriebe an die Entwicklung in- und ausländischer Märkte gestalten sich zu Jahresbeginn über nahezu alle Branchen positiv", resümiert Herdan.



Nur 12 Prozent sind unzufrieden

Die aktuelle Geschäftslage wird von den Unternehmen überwiegend als gut eingeschätzt (+5 Prozentpunkte zur Vorumfrage). Für 38 Prozent ist die Lage befriedigend. 12 Prozent (Vorumfrage 10 Prozent) sind unzufrieden.

Ursächlich für die aktuell gute Geschäftslage ist die hohe Nachfrage aus dem Binnenmarkt, die hoher Kaufkraft aufgrund gestiegener Löhne und niedriger Zinsen zu verdanken ist. Anders als in früheren Umfragen bringt der für die exportstarke Coburger Wirtschaft wichtige Außenhandel nur leichte Wachstumsimpulse. "Aktuelle Unsicherheiten aufgrund geopolitischer Veränderungen und weltpolitischer Konflikte können der Coburger Wirtschaft bislang nichts anhaben", sagt Herdan. Gewisse Hoffnungen werden in eine ansteigende Nachfrage aus den USA gesetzt, doch ist derzeit noch unklar, welchen handelspolitischen Kurs die US-Regierung unter ihrem neuen Präsidenten Donald Trump verfolgen wird. US-Firmen gehören mit zu den wichtigsten Handelspartnern Coburger Unternehmen. "Die Nachfrage aus dem europäischen Ausland korreliert sicher auch mit dem Ausgang der Parlamentswahlen in den Niederlanden, Frankreich und Italien. Bleibt zu wünschen, dass die Brexit-Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien in größtmöglichem Konsens verlaufen und die anhaltend schwierige Lage in der Türkei und im Nahen Osten sich in absehbarer Zeit normalisiert", so Herdan in einer Pressemitteilung.



Laut IHK-Konjunkturumfrage gibt es keine Anzeichen, dass die gute aktuelle Geschäftslage in den kommenden Monaten einbricht - davon geht die Mehrheit der Betriebe aus. 63 Prozent erwarten im nächsten Quartal einen gleichbleibenden Geschäftsverlauf. Mit einer Verbesserung der Geschäftslage rechnen sogar 29 Prozent.



Ein wenig verhaltener beurteilt die Verbrauchsgüterindustrie ihre Lage. Bei Coburgs (Polster-)Möbelherstellern hat sich das Stimmungsbild leicht eingetrübt. Zwar berichten 22 Prozent der Befragten von einer guten Geschäftslage, allerdings ist ein Drittel der Branchenvertreter unzufrieden (+12 Prozentpunkte zur Vorumfrage). Ursächlich hierfür ist der Rückgang beim Inlandsgeschäft, was sich auf die Kapazitätsauslastung auswirkt. Waren im Herbst noch fast 23 Prozent der Betriebe voll ausgelastet, sind es gegenwärtig nur noch 13 Prozent.

Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung sehen die Branchenvertreter in sinkender Inlandsnachfrage, hohen Arbeitskosten und im Fachkräftemangel. Doch dank allgemein guter Konjunktur blickt auch die Polstermöbelbranche mehrheitlich hoffnungsvoll auf die nächsten Monate.



Maschinenbau

Aktuelle Lage: Dank leicht gestiegener Nachfrage aus China und Nord-Amerika und damit erhöhter Kapazitätsauslastung (+25 Prozentpunkte zur Vorumfrage) sind die Maschinenbauer mit der aktuellen Situation zufrieden. Auch den gegenwärtigen Auftragsbestand bewerten zwei Drittel der Befragten als "relativ groß". Kaum Wachstumsimpulse kommen jedoch weiterhin aus Russland, eine Folge der Sanktionen der Europäischen Union und der anhaltenden Rezession.

Erwartungen: In den Folgemonaten rechnet der Großteil der regionalen Maschinenbauer mit konstantem bzw. wachsendem Auftragsvolumen, gerade aus dem Inland und der Euro-Zone. Infolgedessen nimmt sowohl die Investitionsneigung als auch die Beschäftigungsneigung bei den Unternehmern moderat zu.



Automobilzulieferer und Vorleistungsgüterindustrie

Aktuelle Lage: Die Coburger Vorleistungsgüterindustrie startet ebenfalls schwungvoll ins neue Jahr. 39 Prozent der befragten Unternehmen berichten über eine Verbesserung der Geschäfte in den vergangenen Monaten (+16 Prozentpunkte zur Vorumfrage), 9 Prozent verzeichnen Gegenteiliges. Vor allem die Nachfrage aus dem Inland hat in den letzten Monaten wieder angezogen, während das Auslandsgeschäft stabil blieb.

Erwartungen: Auch für die kommenden Monate bleiben die Aussichten auf Grund einer allmählichen Erholung der globalen Märkte günstig. Die Unternehmen haben ihre Geschäftserwartungen angehoben: Ein Drittel rechnet mit einem Zuwachs (+24 Prozentpunkte zur Vorumfrage) und nur 5 Prozent mit einer Eintrübung. Nach Einschätzung wird das EU-Geschäft am stärksten zulegen.



Dienstleistung

Aktuelle Lage: Höchst zufrieden mit der aktuellen Situation zeigt sich das regional sehr starke Versicherungs- und Finanzgewerbe. Zwei Drittel der Unternehmen bewerten die Lage als "gut", kein Betrieb im IHK-Bezirk ist mit den laufenden Geschäften unzufrieden.

Erwartungen: Für die kommenden Monate rechnet ein Viertel der befragten Branchenvertreter mit weiter steigender Auslastung (+25 Prozentpunkte zur Vorumfrage).

Auch im sonstigen Dienstleistungsgewerbe ist die Lage nahezu unverändert positiv. Bei über 86 Prozent der Unternehmen laufen die Geschäfte befriedigend oder gut. Die Hälfte der befragten Unternehmer melden gestiegene Umsätze (+26 Prozentpunkte zur Vorumfrage).

Der Blick in die Zukunft bleibt weiterhin optimistisch. Ein Drittel der Coburger Dienstleistungsbetriebe rechnet mit steigenden Umsätzen in den Folgemonaten.



Handel - Einzelhandel

Aktuelle Lage: Im regionalen Einzelhandel haben sich die optimistischen Einschätzungen aus der Vorumfrage nicht bestätigt. Die Betriebe berichten von rückläufiger Konsumneigung ihrer Kunden, was sich naturgemäß negativ auf die Handelsumsätze ausgewirkt hat. Auch das Weihnachtsgeschäft hat nicht überall den hoch gesteckten Erwartungen entsprochen. Die relativ milde Witterung in der Vorweihnachtszeit minderte die Nachfrage nach Winterkleidung und sonstigen Saisonartikeln.

20 Prozent der befragten Einzelhändler beurteilen die Lage als gut (-7 Prozentpunkte zur Vorumfrage) und 50 Prozent als befriedigend (-14 Prozentpunkte zur Vorumfrage), 30 Prozent sind unzufrieden (+21 Prozentpunkte).

Erwartungen: 80 Prozent der befragten Branchenvertreter rechnen damit, dass die derzeitige Geschäftsentwicklung auch in den kommenden Monaten Bestand haben wird, 20 Prozent erwarten eine Verbesserung.



Handel - Großhandel

Aktuelle Lage: Die Stimmung der Coburger Großhändler ist derzeit gut: Alle Unternehmen berichten von guten bzw. befriedigenden Geschäften. Die Grossisten profitieren vom insgesamt guten Konjunkturklima und vermelden in diesem Zusammenhang gute Umsatzzahlen.

Erwartungen: Auf die weitere Geschäftsentwicklung im neuen Jahr blicken die regionalen Großhändler mit Zuversicht. Ein Drittel der befragten Branchenvertreter rechnet im nächsten Quartal mit einer günstigeren Geschäftsentwicklung, kein Unternehmen fürchtet schlechtere Geschäfte. Als größte Risiken für die künftige Geschäftsentwicklung sehen die Coburger Großhändler neben der Inlandsnachfrage die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen sowie allgemeine Auswirkungen der Energie- und Rohstoffpreise.



Tourismus

Aktuelle Lage: Das Konjunktur-Hoch im regionalen Hotel- und Gaststättengewerbe hält auch zu Jahresanfang an. 91 Prozent der Unternehmen bewerten ihre aktuelle Lage als "gut" bzw. "befriedigend" (Vorumfrage 87 Prozent). Die Unternehmen registrieren zudem eine positive Umsatzentwicklung, die nicht nur auf den Geschäftstourismus wie in der Vorumfrage, sondern vor allem auf Tagestouristen zurückzuführen ist.

Erwartungen: 64 Prozent der Unternehmer gehen von einer stabilen Geschäftslage in den kommenden Monaten aus, 32 Prozent rechnen mit einer Verbesserung. Im Gastgewerbe wird der Bedarf an gut ausgebildetem Personal weiter steigen. 77 Prozent der Branchenvertreter sehen im Fachkräftemangel ein Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung ihres Betriebes.