Matinee im Haus des Gastes in Bad Rodach

Die Pianistin Kyoko Frank, die Geigerin Megumi Ikeda und der Klarinettist Philipp Grzondziel gastieren am Sonntag (11 Uhr) im "Haus des Gastes" (Eintrittskarten: zehn Euro).





Nach ersten Studien in Japan komplettierte die Geigerin Megumi Ikeda ihre Ausbildung an der Saarländischen Musikhochschule. Als Preisträgerin zahlreicher internationaler Wettbewerbe wurde sie 2001 als Konzertmeisterin an das Theater Saarbrücken engagiert, ging 2003 nach Würzburg und spielt seit 2004 als koordinierte 1. Konzertmeisterin im Philharmonischen Orchester Landestheater Coburg.



Die Pianistin Kyoko Frank studierte in Tokio und Wien. Sie war Preisträgerin verschiedener internationaler Wettbewerbe.





Auch im Raum Coburg konzertierte sie mehrfach erfolgreich. Der Klarinettist Philipp Grzondziel wurde in Braunschweig geboren. Er studierte in Karlsruhe und Wien und ist ebenfalls Preisträger mehrerer Wettbewerbe. Seit 2007 ist Phil ipp Grzondziel Mitglied des Philharmonischen Orchesters Landestheater Coburg.