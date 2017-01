Lautertal: Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach

Am Dienstagabend gegen 22 Uhr hat sich ein Unfall auf der Autobahn 73 auf Höhe der Abfahrt Coburg/ Lautertal ereignet.Ein 54-jähriger war mit seinem Auto aus Richtung Bamberg unterwegs und kam in einer Kurve der Abfahrt vermutlich aufgrund von Straßenglätte von der Fahrbahn ab. Der Wagen des Mannes überschlug sich mehrmals und blieb schließlich auf dem Dach am Fahrbahnrand liegen.Der 54-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen ins Klinikum gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.