Lastwagen walzt Leitplanken nieder

Ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Coburg stellte am Freitagvormittag im Zuge einer Streckenkontrolle einen frischen Leitplankenschaden am Parkplatz fest. Dort waren drei Leitplankenfelder im Bereich der Zufahrt zu den Pkw-Stellplätzen verbogen und verkratzt. Nach Feststellungen der Polizei kann davon ausgegangen werden, dass ein bislang noch unbekannter Unfallverursacher mit seinem Lkw keinen freien Stellplatz am Parkplatz vorfand und deshalb die Pkw-Stellplätze ansteuerte.





In der Linkskurve vor den Stellplätzen streifte er vermutlich mit seinem Unterfahrschutz die linke Schutzplanke und fuhr dann noch mit dem Reifen über das in den Boden verlaufende Leitplankenfeld. Die Schadenshöhe beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf rund 750 Euro.





Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion in Verbindung zu setzen.





Kontakt





Verkehrspolizei Coburg

Telefonnummer 09561/645211.