Landkreis Coburg: Komplizierter Beziehungsstreit endet in Schlägerei

Am Bürgerplatz in Rödental (Landkreis Coburg) ist es am Sonntagabend zu einer Schlägerei gekommen, wie die Polizei am Montag (10. Juli) mitteilte. Voraus ging ein komplizierter Beziehungsstreit.



Eine 38 Jahre alte Frau und ein 34 Jahre alter Mann haben am Sonntag in Rödental auf einen 30 Jahre alten Mann eingeschlagen. Laut Polizei war die 38-Jährige eifersüchtig, weil ihre Expartnerin sich für den Mann interessierte. Warum ein Freund mit auf den 30-Jährigen einschlug, ist derzeit nicht bekannt. Die Expartnerin der Schlägerin war nicht vor Ort.