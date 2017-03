Kreis Coburg: Polizei muss Geburtstagsparty in Rödental beenden

Eine Geburtstagsfeier in Rödental lief in der Nacht von Samstag auf Sonntag komplett aus dem Ruder. Laut Polizei gerieten einige der Gäste so in Streit, dass sie mit Fäusten aufeinander losgingen. Grund hierfür dürfte der Alkoholkonsum gewesen sein.



Bei dem Streit ging auch eine Wohnungstür zu Bruch. Mehrere Streifen der Polizei waren vor Ort.



Die Beamten beendeten schließlich die Geburtstagsfeier. Da allerdings zwei Gäste den Platzverweis nicht befolgten, wurden sie in Polizeigewahrsam genommen.



Die beiden Männer waren auch stark betrunekn. Einer dieser Männer war so uneinsichtig, dass er sich gegen die Maßnahmen der Polizisten sträubte.



Die Beteiligten erwarten mehrere Anzeigen unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.