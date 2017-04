Kreis Coburg: 62-Jähriger bei Brand in Dörfles-Esbach schwer verletzt

Kurz vor 1 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Nachbar den Rauch aus einem Fenster des Mehrfamilienhauses in der Ringstraße in Dörfles-Esbach aufsteigen und setzte den Notruf ab.



Als die Feuerwehr eintraf, brannte es laut Polizei in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Mit schwerem Atemschutzgerät drangen die Feuerwehrleute in die verqualmten Räume ein und retteten den bereits bewusstlosen 62-jährigen Bewohner aus seiner Wohnung.



Ein Notarztteam brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Feuerwehrkräfte hatten den Brand anschließend rasch gelöscht, es entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro. Beamte des Kriminaldauerdienstes aus Coburg haben die Ermittlungen zur bislang noch unklaren Ursache des Feuers aufgenommen.