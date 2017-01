Krankentransportfahrzeug rammt Leitplanke - ein Leichtverletzter

Ein demolierter Krankentransportwagen sowie ein leichtverletzter Fahrgast sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstag um 14:45 Uhr auf der Coburger Stadtautobahn, Höhe Adamistraße, in Fahrtrichtung Süden. Der 25-jährige Fahrer eines Krankentransportfahrzeuges aus dem Landkreis Hildburghausen touchierte bei einem Fahrstreifenwechsel mit seinem linken Vorderrad den Bordstein des Mittelstreifens der Coburger Stadtautobahn.



Dabei platzte der Reifen des Krankentransportfahrzeuges. Dieses geriet außer Kontrolle und prallte in die Leitplanke. Der Fahrgast im Fond des Rettungsfahrzeuges schlug durch den Anstoß mit seinem Kopf gegen die Innenwand des Transportfahrzeuges und zog sich dabei eine Beule am Kopf zu.



Alle weiteren Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt. Aufgrund der massiven Beschädigungen des Fahrzeugs musste dieses abgeschleppt werden. Der 25-jährige Fahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr sowie eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung verantworten. Der transportierte Patient wurde im Anschluss mit einem Ersatzfahrzeug ans Ziel gebracht. Nach ersten Schätzungen entstand am Rettungsfahrzeug sowie an der demolierten Leitplanke ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro.