Kann man noch unerkannt in Coburg in öffentliche Gebäude gelangen?

Das Recht auf Persönlichkeitsschutz nimmt Schulen oftmals die Möglichkeit, Video-Überwachung an Schulgebäuden und auf dem Gelände zu installieren. "Ich wäre ja im Prinzip für ein solches System an unserer Schule", sagt Klaus Reisenweber, Rektor der Realschule Coburg II.



Genehmigt wurde ihnen aber lediglich eine Kamera im Eingangsbereich. "Die sendet auch nur ein Bild an den Kontrollraum und zeichnet nichts auf." Reisenweber persönlich sei es lieber, sie würde die Aufnahmen eine Zeit lang, wenigstens zwölf Stunden, speichern. "Wenn ein Täter ungesehen entkommt, egal ob er jetzt Schuleigentum beschädigt oder Gewalt verübt hat, könnten wir mit diesen Aufnahmen wenigstens versuchen, ihn zu fassen."



An vielen Schulen im Landkreis Coburg würden die Eingangsbereiche von Kameras überwacht, bestätigt Brigitte Keyser vom Landratsamt Coburg. Das Amt ist als Sachaufwandsträger beim Erstellen eines Sicherheitskonzepts für die Realschule Coburg II, die Realschule und das Arnold-Gymnasium in Neustadt und die beiden Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung und für Kinderpflege verantwortlich. "An unseren Schulen werden die Eingangsbereiche mit einer Kamera überwacht, wenn die Eingangstüre verschlossen ist", gibt Keyser Auskunft.



Was das Gesetz sagt

Per Gesetz darf eine Video-Überwachung an Schulen nur dann installiert werden, wenn sie für den Schutz von Menschen, Eigentum oder Gebäude erforderlich ist. "Voraussetzung ist, dass es ausreichend Berechtigung gibt", betont Andreas Ofenbeck von der Pressestelle des Bayerischen Bildungs- und Wissenschaftsministeriums.



Vorschrift ist außerdem, dass immer ein Schild warnen muss, wenn eine Stelle videoüberwacht wird. "Es ist ein sehr heikles Thema", erklärt Klaus Reisenweber.



"Wegen der häufigen Verschmutzung im Toilettenbereich hatten wir auch schon mal vorgeschlagen, dort ebenfalls eine Video-Überwachung einzuführen." Da zum Beispiel aus der Häufigkeit der Toilettengänge aber zu persönliche Daten gewonnen werden können, sei das der Schule nicht genehmigt worden.



"Bei uns gibt es ebenfalls keine Video-Überwachung", erzählt Burkhard Spachmann, Rektor des Gymnasiums Casimirianum. "Aber an den Türen zur Neugasse, Gymnasiumsgasse und zum Fahrradkeller haben wir Bildgegensprechanlagen installiert."



Sicherheit geht auch anders

Neben der Video-Überwachung gibt es aber viele andere Maßnahmen, die Teil eines Sicherheitskonzepts sein können.



"Bei uns sind erst ab 7.30 Uhr die Schultüren unter Aufsicht eines Lehrers geöffnet", berichtet zum Beispiel Karina Kräußlein-Leib, Rektorin der Pestalozzi-Grundschule in Coburg. "Ab 8 Uhr ist das Schulhaus dann verschlossen. Wenn Kinder fehlen, rufen wir zuerst bei ihnen zu Hause an, und wenn da auch niemand hört, alarmieren wir die Polizei."



Eine andere Idee hatte Klaus Reisenweber: "Bei uns auf dem Schulgelände sind immer viele Autos. Deswegen hat jeder Lehrer einen Parkausweis bekommen, den er in seinen PKW legen muss." So lasse sich überwachen, welches Fahrzeug zur Schule gehöre und welches nicht.



Ein Krisenteam an jeder Schule

Nach Anweisung des Bayerischen Bildungs- und Wissenschaftsministeriums muss zudem an jeder Schule ein Krisenteam festgelegt werden. Das kann dann im Notfall die Situation koordinieren.



"Das alles vermittelt ein sehr beruhigendes Gefühl", bestätigt Karina Kräußlein-Leib. "Vor allem, weil bei uns jeder Kollege das Konzept lesen und mit seiner Unterschrift bestätigen muss." So könne sie immer sicher sein, dass alle Lehrer wissen, was im Notfall zu tun ist. "Besonders im Krisenfall ist es schwierig, auf Anhieb richtig zu reagieren. Deswegen ist so ein Konzept äußerst wichtig." Außerdem fügt sie hinzu: "Ich bin sehr froh, dass ich in meiner Zeit als Rektorin noch keine schlimmen Zwischenfälle erlebt habe."