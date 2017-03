Kam es zur sexuellen Nötigung am Goldbergsee?

Ein lauer Sommerabend im vergangenen September am Goldbergsee hat mit einem Strafprozess vor dem Amtsgericht Coburg geendet. Strafrichterin Melanie Krapf verurteilte einen 27-jährigen wegen sexueller Nötigung zu einem Jahr Haft, ausgesetzt zur Bewährung für drei Jahre. Weiter muss der junge Mann 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit ableisten, Termine bei einer Suchtberatung wahrnehmen und versuchen, sein Leben mit Hilfe eines Bewährungshelfers in den Griff zu bekommen.



Eine junge Frau, damals 16 Jahre alt, und ein Bekannter wollten einen entspannten Abend am Goldbergsee in Coburg-Neuses genießen. Abgerundet werden sollte dieser mit dem Tabakgenuss einer arabischen Wasserpfeife, einer Shisha. Fatalerweise hatten die beiden jungen Leute nichts dabei, um den Tabak in Brand zu setzen. Daher versuchte der Begleiter der jungen Frau, bei anderen Besuchern des Goldbergsees ein Feuerzug zu finden, und traf dabei auf den Angeklagten, der wiederum mit einem Freund am Ufer des Sees lagerte. Die beiden hatten ein Lagerfeuer entfacht.



Beruhigungsmittel im Blut festgestellt

Kurze Zeit später saßen die beiden Gruppen - die junge Frau und die drei Männer - gemeinsam am Feuer. Dabei wurde etwas Sekt getrunken und auch "eine beträchtliche Menge Bier", so Staatsanwalt Dr. Koch in seinem Plädoyer. Immerhin ergab ein Test noch 1,49 Promille Blutalkoholgehalt bei der 16-Jährigen. Weiter wurden Spuren des Beruhigungsmittels Benzodiazepin im Blut der jungen Frau gefunden. Dieses Präparat ist landläufig als K.-o.-Tropfen bekannt.



Irgendwann im Verlauf des Abends sprangen zumindest die Frau und der Angeklagte, angetan mit Unterwäsche, in den Goldbergsee. Im Wasser überkam die 16-Jährige ein heftiges Unwohlsein. Ohne fremde Hilfe war es ihr unmöglich, das Ufer zu erreichen oder später sich anzuziehen. Der Angeklagte, so der bei der Polizei und vor Gericht erhobene Vorwurf, soll sie dabei unsittlich berührt und mit seinen Genitalien intime Stellen der jungen Frau berührt haben.



Kein Zweifel an der Glaubwürdigkeit der jungen Frau

In Begleitung der Eltern hatte die Geschädigte eine glaubhafte Aussage bei der Kriminalpolizei gemacht und sowohl das Gericht als auch der Staatsanwalt hatten keinen Zweifel an der Glaubwürdigkeit. "Schließlich sind die Vorwürfe an der untersten Schwelle der Strafbarkeit und man ist sich zum ersten Mal begegnet. Es gibt keinen Grund, etwas hinzuzufügen und den Angeklagten schwerer zu belasten", meinte Richterin Krapf.

Den Vorgang am Goldbergsee bestätigten auch die beiden Zeugen. Unklar blieb jedoch, ob es eine unsittliche Berührung gab. Der Angeklagte räumte ein, er habe der jungen Frau nur aus dem Wasser und später beim Ankleiden geholfen.



Zugunsten des 27-jährigen, der von Gelegenheitsjobs lebt und zwei Berufsausbildungen abgebrochen hat, wertete das Gericht, dass es nicht zum Geschlechtsverkehr gekommen war und die Berührungen nicht auf der Haut der jungen Frau geschahen. Weiter sei der Angeklagte alkoholbedingt enthemmt gewesen.



Der junge Mann selbst war von sich überzeugt, "kein Problem mit Alkohol zu haben", räumte aber auf die bohrenden Fragen der Richterin ein, am Wochenende durchaus bis zu zehn Bier zu trinken. Gegen den Angeklagten sprachen vier Vorstrafen aus den vergangenen sieben Jahren, so wegen Diebstahls, Erschleichen von Leistungen oder Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Auch drücken ihn Schulden von 2000 bis 3000 Euro aus Handyverträgen. Aktuell bezieht er ein Einkommen von 450 Euro monatlich als Servicekraft in der Thüringer Gastronomie und hat keinen festen Wohnsitz.



Wahrnehmung beeinträchtigt?

Strafverteidiger Andreas Günther forderte für seinen Mandanten Freispruch, da die junge Frau durch Alkohol und das Beruhigungsmittel in ihrer Wahrnehmung beeinträchtigt gewesen sei. Auch gebe es keine eindeutige Bestätigung für eine sexuell Nötigung - die Frau sei allenfalls nur angetänzelt worden. Bei einer Verurteilung sei unter dem Strafmaß von 15 Monaten zu bleiben, wie es die Staatsanwaltschaft forderte.