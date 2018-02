K(l)eine Fusion unter Neustadter Sportvereinen

"Wer allein arbeitet, addiert - wer zusammenarbeitet, multipliziert". Diesem Slogan wollen die Turngemeinde Neustadt (TGN) und der FC Haarbrücken folgen und haben deshalb eine sportliche Kooperation vereinbart. Mit der Partnerschaft verfolgen beide Sportvereine das Ziel, Angebote für einen größeren Kreis an Personen zur Verfügung zu stellen, Ressourcen besser zu nutzen und gemeinsam neue Angebote zu schaffen.



Der erste Gedankenaustausch zu dieser Thematik fand im vergangenen Jahr statt. Damals nutzte der FC Haarbrücken den Sportplatz der TGN mit. Heute bestätigen die beiden Vorsitzenden, Jochen Langbein (FC Haarbrücken) und Wolfgang Oberender (TGN), dass schon damals die "Chemie" gestimmt haben und beide Vereine in die gleiche Richtung dachten. Es dauerte nicht lange, bis die Verantwortlichen feststellten, dass sie fast die gleichen Probleme haben. "Eine Kooperation war die einzig logische Konsequenz, um die Situation zum Wohle der Vereine und ihrer insgesamt 812 Mitgliedern zu ändern", betont Wolfgang Oberender.



Die Mitglieder wollen das

Äußerst positive Vorzeichen sieht auch Jochen Langbein, der darauf verweist, dass man auf keinerlei Ablehnung innerhalb der Vereine gestoßenen sei. "Dies ist eine wesentliche Grundlage dafür, dass die Zusammenarbeit zum Erfolg führt", betont Langbein. Sein TGN-Kollege Oberender ergänzt: "Wir können unseren Mitglieder mehr bieten, ohne selbst Abstriche zu machen". Auch gibt es aus versicherungstechnischer Sicht keine Probleme, wenn ein Mitglied eines Vereins das Angebot des anderen Vereins annimmt. "Beide Vereine gehören dem Bayerischen Landessportverband an", erklärt Oberender.



Seit Herbst vergangenen Jahres haben sich Delegationen beider Traditionsvereine mehrfach getroffen, um erste Schritte festzulegen. Diese reichen von gegenseitigen Besuchen im Kindersport über gemeinsame Hallenstunden für alle Ballspielarten bis hin zu gemeinsamen Kinder- und Jugendveranstaltungen. Beide Verantwortlichen sind sich einig, dass man bei diesem Projekt das Prinzip der kleinen Schritten walten lassen will.



Rebhan hatte mehr als nur Lob

Oberbürgermeister Frank Rebhan (SPD) begrüßt den Schritt der beiden Vereine: "Er ist außergewöhnlich und klug." Für das Stadtoberhaupt könnte sich die Tatsache, dass es zwischen dem FC Haarbrücken und der Turngemeinde keine emotional bedingte Vorbelastung gibt, ein Garant für den Erfolg des Projektes werden. Um die Entwicklung weiter voran zu treiben, schlägt Rebhan vor "Kooperationsbeauftragte" zu installieren, die bei der Zusammenarbeit der Vereine ständig am Ball bleiben.



Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Stadtverbandes für Sportvereine ließ Rebhan bereits wissen, dass die Stadt N Kooperationen zwischen Vereinen unterstützen wird. Dass die Hilfe der Stadt nicht nur auf moralischer Basis erfolgt, sondern auch einen finanziellen Hintergrund hat, wurde deutlich, als die beiden Vorsitzenden die ersten der eigens für die Zusammenarbeit erstellten Flyer dem Stadtoberhaupt vorstellten. Oberbürgermeister Rebhan brachte dazu eine Geldspende mit, die zur Finanzierung der Druckschriften herangezogen werden soll. Frank Rebhan lobte die Initiative des FC Haarbrücken und der TGN aber auch mit Worten: "Ihr nehmt eine Vorbildfunktion ein".