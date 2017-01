Junge Geriatrie für alte Patienten

Ein alltägliches Bild auf Station 71, der Akutgeriatrie im Klinikum Coburg: Therapeuten und speziell ausgebildete Pflegekräfte helfen ihren ältesten Patienten, wieder mehr Selbstständigkeit und Mobilität zu erlangen.

Am 1. Januar 2007 wurde die Abteilung im Coburger Klinikum eröffnet. Damals war sie eine der ersten in Bayern, heute gibt es landesweit mehr als 80, womit die Coburger Akutgeriatrie als eine Pioniereinrichtung gilt.

Die Abteilung für Allgemein- und Altersmedizin fokussiert sich darauf, bei Patienten von hohem Alter nicht nur die Akuterkrankungen zu behandeln wie zum Beispiel einen Knochenbruch nach einem Sturz, sondern auch die Ursachen, die dazu geführt haben. "Ziel ist es, die Selbstständigkeit und Mobilität der Patienten so gut wie möglich wiederherzustellen", erläutert Christian Pohlig, Chefarzt der Abteilung. Will heißen, dass sie Senioren nach einem Krankheitsfall wieder so aufbauen, dass sie auch in Zukunft noch möglichst lange in ihrem eigenen Zuhause ohne fremde Hilfe leben können.



Mit viel Liebe

Zunächst erstellen die Ärzte mithilfe von unterschiedlichen Tests unter dem Begriff "geriatrisches Assessment" ein umfangreiches Profil von jedem Patienten und ermitteln eine altersgerechte, individualisierte Behandlung. Beides beschränkt sich nicht nur auf die körperliche Verfassung, sondern berücksichtigt auch den seelischen, sozialen und emotionalen Zustand. "Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist bei uns daher eine der wichtigsten Säulen", sagt Pohlig.

Das Ganze steht unter dem Motto "Hightouch neben Hightech". "Wir legen besonderen Wert darauf, unseren Patienten auch emotional beizustehen", erläutert Pohlig genauer. "Für viele ist ein Unfall mit Krankenhausaufenthalt in diesem Alter ein großer Schock, da brauchen sie auch seelische Betreuung." Aus diesem Grund besteht Pohligs Team nicht nur aus zahlreichen Pflegekräften und Therapeuten, auch Seelsorger, Psychologen und Sozialpädagogen arbeiten mit den Patienten.

"Ganz wichtig ist uns die Lebensqualität", betont Marco Zipfel, Verwaltungsleiter der Abteilung. "Ältere Personen haben nur noch eine geringe Lebenszeit, deswegen legen wir den Fokus auf die Qualität ihrer letzten Jahre", ergänzt Pohlig. "Wir wollen sie befähigen, möglichst selbstständig und in Würde zu leben."

Aufmerksam auf die Versorgungslücke wurde man vor einigen Jahren, als die Zahl der hochbetagten Patienten stark anstieg. "Als ich noch Assistenzarzt war, war es praktisch eine Sensation, wenn wir einen Patienten hatten, der älter als 80 war", erzählt Pohlig. "Mittlerweile ist jeder fünfte Patient des Klinikums über 80." Das Pflegesystem war damals noch nicht für Senioren gesondert strukturiert gewesen. "Erst ganz am Ende einer Behandlung kam der Altersmediziner, was keinen Sinn gemacht hat." Damit meint er, dass die Ursachen, die zu der Erkrankung der Patienten geführt haben, früher kaum oder wesentlich weniger Beachtung bekommen haben. Genau deswegen brauche es die Geriatrie, die Vorsorge trifft und die Ursachen behandelt, sodass der Patient nicht noch einmal an derselben Sache erkrankt.

"Außerdem schauen wir auch gleich zu Beginn der Behandlung, welche rehabilitativen Maßnahmen der Patient braucht", führt Pohlig fort und spricht damit die sogenannte "geriatrische Frührehabilitation" an. "Bei Patienten in einem so hohen Alter ist es wichtig, dass so früh wie möglich Reha-Maßnahmen eingeleitet werden, also zum Beispiel Physiotherapie. Wenn sie erst zwei Wochen im Bett liegen, bis ihre Operationswunden verheilt sind, bevor sie auf Reha geschickt werden, haben ihre Körper schon zu viel abgebaut. Da greifen wir so früh wie möglich ein." Deswegen brauche es auch ein so umfangreiches Team von speziell ausgebildeten Pflegern und Therapeuten. "So haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, dass jeder Patient zweimal am Tag von einem Physiotherapeuten behandelt werden kann."



Feier auf Station 71

Zur Jubiläumsfeier der Einrichtung waren am gestrigen Mittwoch nicht nur zahlreiche Ärzte und Mediziner anwesend, auch Oberbürgermeister Norbert Tessmer und Landrat Michael Busch begrüßten die Anwesenden.

"Ich bedanke mich vielmals für die lieben Worte", übernimmt Pohlig, gleichermaßen stolz und gerührt. Die letzten zehn Jahre seien nicht immer einfach gewesen, aber auch für die Zukunft bestünden bereits Pläne: Besonders wichtig sei ihm die Einrichtung eines Zentrums für Alterstraumatalogie.