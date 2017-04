Jugendliche in Coburg ausgeraubt und verprügelt

Eine Gruppe von vier Männern hat sich am späten Montagabend eine Auseinandersetzung mit anderen jungen Leuten geliefert. Am Ende konnte die Gruppe mit einem kleineren Bargeldbetrag entkommen, teilt die Polizei mit.



Gegen 23 Uhr hielten sich die fünf jungen Leute, im Alter von 15 bis 19 Jahren, im Steinweg Ecke Schenkgasse auf, als aus Richtung des Kinos eine Gruppe von vier Männern auf sie zukam. Einer der Männer forderte den 17-Jährigen auf, seine Sachen vorzuzeigen. Er drohte ihm mit Schlägen und schubste seinen 19 Jahre alten Bekannten. Aus Angst öffnete der 17-Jährige seinen Geldbeutel und nahm Scheine heraus. Unvermittelt riss ihm der Tatverdächtige das Geld aus der Hand und schlug dann dem 19-Jährigen mehrmals ins Gesicht. Auch ein weiterer junger Mann aus der Gruppe beteiligte sich an der Körperverletzung, bevor alle Vier kurz darauf zu Fuß in Richtung Markt flüchteten.



Die mutmaßlichen Täter



Der Haupttäter wird als etwa 18-jähriger, zirka 180 Zentimeter großer Mann beschrieben. Er soll eine graue Jogginghose, einen grauen Pulli mit grünem Muster sowie ein Basecap getragen haben.



Der zweite Tatverdächtige ist zirka 20 Jahre alt und ebenfalls 180 Zentimeter groß. Er war mit schwarzer Jogginghose und schwarzer Trainingsjacke, beide von der Marke "Adidas", bekleidet.



Ein weiterer junger Mann der Gruppe, auch etwa 180 Zentimeter groß und geschätzte 20 Jahre alt, trug eine dunkle Trainingsjacke mit orangefarbenen Reißverschluss, ebenfalls von der Marke "Adidas". Zum vierten Mann liegt derzeit keine Beschreibung vor.



Zeugen gesucht



Die Coburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise:

Wer hat am Montag, um etwa 23 Uhr, den Übergriff der Gruppe im Steinweg beobachtet?

Wem sind Männer bekannt, auf die die obige Beschreibung passen könnte?

Wer kann Hinweise zu deren Aufenthaltsort geben?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen?



Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0.