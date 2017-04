Jetzt ist nur noch ein Patt möglich

von CHRISTOPH BÖGER

Der TSV Meeder muss sich mit seinen Feierlichkeiten noch gedulden. Zwar besiegte der Kreisliga-Spitzenreiter gestern Abend zu Hause erwartungsgemäß die TSG Niederfüllbach (1:0), da jedoch der schärfster Verfolger SV Ketschendorf ebenfalls drei Punkte holte (2:1-Sieg bei der Spvg Ahorn) blieb der Sekt noch im Kühlschrank.

Da der Primus aufgrund des Pokalspiels am 1. Mai am Sonntag nicht spielt und nächsten Freitag dann die hochmotivierten Ebersdorfer (2:1 gegen TSSV Fürth am Berg) erwartet, kann sich die Aufstiegsparty noch etwas hinziehen. Aber vielleicht jubeln die Schiller-Männer ja bereits am Montag, wenn sie ihre bisher schon herausragende Saison mit einem Sieg gegen den Bezirksligisten SV Friesen krönen und damit den Kreispokal 2017 gewinnen.



Spannung pur in der Abstiegszone

In der Abstiegszone wird die Luft für die Männer aus Fürth am Berg nach einer katastrophalen Rückrunde ohne Dreier immer dünner. Morgen hilft nur ein Sieg beim ebenfalls stark gebeutelten Tabellennachbarn SV Heilgersdorf.

Längst noch nicht aus dem Schneider sind auch die Teams des TSV Bad Staffelstein und des TSV Bad Rodach. Die in der Abstiegszone hängenden Mannschaften verloren ihre gestrigen Spiele: Staffelstein wehrte sich bei den Einberger "Rothosen" tapfer, ging nach 90 umkämpften Minuten mit 1:2 allerdings leer aus. Mit dem gleichen Resultat, jedoch auf eigenem Gelände, unterlagen die "Löwen" aus der Thermalbadstadt gegen die Coburger Locals.

Der SV Großgarnstadt entführte dagegen einen wichtigen Punkt beim Tabellenvierten TSV Pfarrweisach (1:1), dem scheinbar wie schon im Vorjahr auf der Zielgerade die Luft auszugehen scheint. Die beiden verlorenen Zählern schmerzen im Bemühen um die Vizemeisterschaft dem TSV jedenfalls sehr.



Philipp Bauer war zur Stelle

Spvg Ahorn - SV Ketschendorf 1:2 (1:1): Von Anfang an nahmen die Gäste gegen Ersatzgeschwächte Hausherren das Heft in die Hand. Die letzte Durchschlagskraft ließen sie allerdings vermissen. Mitte der ersten Halbzeit war es Nico Seyfarth der einen Eckball wuchtig zur Gästeführung einnetzen konnte. Ahorn zeigte sich danach aktiver und war um den Ausgleich bemüht. Kurz vor der Pause gelang dieser auch. Schindhelm köpfte überlegt zum 1:1 ein. Nach der Halbzeit bot sich ein ähnliches Bild. Ketschendorf spielte, Ahorm verteidigte. Nach 65 Minuten dann das 1:2. Phillio Bauer schaltete nsch einem Freistoßabpraller am schnellsten und markierte die erneute Gästeführung. Ahorn versuchte es nochmals, allerdings sprang bis auf einen Lattentreffer von Schindhelm nichts mehr zählbares heraus. Leider verletzte sich Gästetorwart Elliott nach einem Zusammenprall schwer. An dieser Stelle gute Besserung. Ketschendorf brachte die Führung schließlich clever über die Zeit und konnte somit die Punkte aus Ahorn entführen. - Zuschauer: 140.

dh

Tom Thiel erlöst den Spitzenreiter

TSV Meeder - TSG Niederfüllbach 1:0 (0:0): Schwere Kost wurden den Zuschauern in der ersten 45 Minuten angeboten. Der Gast agierte aus einer vielbeinigen Defensive und der TSV hatte kein Rezept, um diese zu knacken. Ganz im Gegenteil, konnte doch die favorisierte Heimelf von Glück reden, dass der Gast seine Konter nicht sauber zu Ende spielte. Mit aggressiven Anlaufen schafften es die Gäste, dass die Schiller-Elf nicht in ihr gewohntes Tempospiel kam. Dennoch kam Meeder zu zwei drei Gelegenheiten, die aber vergeben wurden.

Niederfüllbach stand auch nach der Pause sicher und lauerte auf Konter, die aber meist ins Leere liefen. Nach und nach wurde die Heimelf dann aber doch spielbestimmend und drückte auf den Führungstreffer. Der Gast zog sich immer weiter zurück und konnte sich nicht mehr befreien. In der 76. Minute die Erlösung für die Anhänger des Tabellenführers: Nach einer der wenigen schnellen Kombinationen durchs Mittelfeld kam der Ball zu Thiel und der Torjäger vollendete sicher aus halblinker Position zum 1:0.

Danach hatte Meeder noch ein paar Möglichkeiten zur vorzeitigen Entscheidung, doch es blieb unter dem Strich beim verdienten und knappen Heimsieg gegen eine aufopferungsvoll kämpfende TSG. ug



"Löwen" unterliegen knapp

TSV Bad Rodach - Coburg Locals 1:2 (0:1): In einem kampfbetonten Spiel unterlag die Koropecki-Elf knapp. Die Locals nutzten ein Abstimmungsproblem der Rodacher Hintermannschaft und gingen bereits nach fünf Minuten in Führung. Danach verflachte das Spiel. Es gab wenig Torchancen.

In der 2. Hälfte kam Locals besser aus der Kabine und erspielte sich gute Möglichkeiten, konnte aber keine davon nutzen. In der 65. Minute entschärfte TSV- Torhüter Fallo sogar einen Foulelfmeter, jedoch musste er in der 70. Minute zum zweiten Mal hinter sich greifen. Danach begann ein Rodacher Sturmlauf mit mehreren Chancen für die "Löwen", doch Uzun und Koropecki scheiterten knapp. In der 87. Minute fiel das mittlerweile überfällige Rodacher Tor durch Güven Altun. Nun warf Rodach alles nochmal nach vorne und erzielte in der 93. Minute auch den vermeintlichen Ausgleich, jedoch gab das Schiedsrichtergespann wegen Abseitsstellung den Treffer nicht. So mussten sich die "Löwen" geschlagen geben und hoffen nun am Sonntag im Heimspiel gegen Ahorn auf die nächsten Punkte im Abstiegskampf. pkö



TBVfL gelang der Ausgleich nicht

Schwabthaler SV - TBVfL Neustadt Wildenheid 2:1 (2:1): Das Spiel begann mit einem Lattenknaller für Neustadt durch Jallow (2.). Aber in der 5. Minute fiel das 1:0 für Schwabthal durch Spörl per Kopf. Im Anschluss war es eine sehr zerfahrene Partie mit vielen Abspielfehlern im Spielaufbau. In der 16. Minute hätte Zurek nach einem Fehler des Neustadter Torhüters quer auf den frei stehenden Schaller legen müssen, doch er schoss selbst rechts neben das Tor. Nach einem Abspielfehler im Spielaufbau der Gäste gelang Zurek mit einem Direktschuss ins rechte obere Toreck das 2:0. Im Gegenzug überspielte Holland vier Schwabthaler, legte quer, wo Jallow zum 2:1 per Kopf verkürzte. Gegen Ende der Halbzeit drängten die Puppenstädter vergeblich auf das 2:2.

In Hälfte zwei hatten die Wildenheider mehr vom Spiel, ohne sich jedoch deutliche Chancen zu erarbeiten. Schwabthal verstärkte die Defensive und beschränkte sich auf Konter. Viele dieser Konter wurden jedoch schlecht zu Ende gespielt, weshalb nichts Zählbares dabei heraus kam. dill



Kurz vor Schluss Punkt gerettet

TSV Pfarrweisach - SV Großgarnstadt 1:1 (0:0): Gegen die kampfstarken Gäste taten sich die favorisierten Hausherren schwer. Allerdings machten sie sich das Leben aufgrund ihrer fahrlässigen Chancenverwertung auch selbst schwer. Es hätte nicht viel gefehlt, dann wäre der Tabellenvierte sogar gänzlich leer ausgegangen, denn dem auffälligen Gästespieler Christian Carl gelang acht Minuten vor dem Ende der überraschende Führungstreffer. Es dauerte bis zur 89. Minute, ehe Sebastian Pecht wenigsten eine der zahlreichen Einschussmöglichkeiten für die Gastgeber zum letztlich gerechten 1:1 nutzte. ct



SC Sylvia Ebersdorf - TSSV Fürth am Berg 2:1



Die Sylvia gewinnt mit einem späten Treffer durch Daniel Keiselt verdient mit 2 zu 1.



Die Hausherren beginnen gut und reißen das Spiel sofort an sich. Die Gäste aus Fürth am Berg konzentrieren sich von Anfang an auf´s verteidigen. Die Heimelf zeigt großes Engagement und erspielt sich einige Torchancen. Belohnt wurde die Heimelf in der 17. Minute, als Andre Meyer maßgerecht auf Paul Scheller flankte und der den Ball gekonnt in das Tor köpfte. Bis zur Halbzeit hat das Team aus Ebersdorf das Spiel komplett unter Kontrolle und lies keine Chancen der Gäste zu.

In der zweiten Halbzeit sahen die zahlreichen Zuschauer eine weiter stark aufspielende Heimelf. Durch gute Kombinationen konnten sich die Mannen um die beiden Spielertrainer Dalke und Reißenweber weitere Torchancen herausspielen. In der Folgezeit verhinderte symbolisch einmal die Latte, nachdem Paul Scheller den Ball aus 16 Metern auf das Tor schoß. Der große Aufwand und die vielen Chancen konnten bis dahin nicht in zählbares umgemünzt werden. So kam es wie es kommen musste. Die erste Torchance der Gäste, die durch einen gut gespielten langen Ball entstand, konnte Hartleb zum 1 zu 1 einschieben. In den Folgeminuten entwickelte sich ein sehr umkämpftes Spiel. Bei einem hohen Ball in den Fürther 16 Meter, konnte sich Meyer gegen den herauslaufenden Gästekeeper Albert durchsetzen und der Ball landete vor den Füßen vom mitlaufenden Daniel Keiselt, der in der 90. Minute den viel umjubelten Siegtreffer für die Sylvia erzielte.

Unter dem Strich ein verdienter Sieg der Heimelf, der kurzeitig durch den Ausgleichstreffer in Gefahr stand.



VfB Einberg - TSV Bad Staffelstein 2:1: Die Zuschauer in Einberg sahen ein Kreisligaspiel auf eher schlechterem Niveau. Der VfB nahm das Spiel von Anfang an in die Hand und hatte entsprechend auch mehr Spielanteile. Der Gast konnte in der ersten Halbzeit kaum Chancen für sich verbuchen. Die Heimelf dagegen kam mehrmals gefährlich vor das Gästetor. Philipp Schindler war es dann, der nach Vorarbeit von Friedrich den verdienten Führungstreffer für die Rothosen erzielen konnte. In der zweiten Halbzeit war weiterhin der VfB die spielbestimmende Mannschaft, jedoch kam der TSV besser ins Spiel. Nach einer guten Ecke von Schindler war es Innenverteidiger Ambrassat der den Spielstand auf 2:0 erhöhte. Zu diesem Zeitpunkt hatte man nicht das Gefühl, dass noch etwas anbrennen könnte. Zudem sah der Gästespieler Kaufmann eine rote Karte, nachdem er unbedacht den Schiedsrichter beleidigte. Mit einem Mann weniger kam der Gast aber besser ins Spiel und der VfB verpasste trotz guter Möglichkeiten die Entscheidung. Allerdings sprang für die Gäste nichts klares mehr heraus und Einberg sicherte sich nach dem fulminaten Sieg gegen Pfarrweisach erneut drei Punkte verdientermaßen auf heimischen Platz. mc