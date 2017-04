In Neustadt gab es zum ersten Mal eine Gesundheitsmesse

von DANIELA PONDELICEK

Ein paar Gummibänder, eine schwere Jacke und einen Helm anziehen - und schon ist man um Jahre gealtert. Beim Alterssimulator des Orthopädiehauses Blaschke können auch junge Menschen hautnah erleben, wie ihre Eltern oder Großeltern ihren Alltag bestreiten müssen: mit verkleinertem Sichtfeld und eingeschränkter Beweglichkeit.



Der Alterssimulator war eine von vielen Attraktionen, die die erste Gesundheitsmesse in Neustadt bot. Mehr als 20 Aussteller aus Neustadt und Umgebung präsentierten am Sonntag im Erdgeschoss des Familienzentrums ihre Produktvielfalt, im Obergeschoss klärten Fachvorträge über verschiedene Themen rund um Gesundheit auf und draußen erwartete die Besucher ein E-Bike-Parcours.



Einer der Besucher war Reinhard Götz. Zusammen mit seiner Frau habe er in der Zeitung von der Messe gelesen und den Besuch deshalb mit ihr fest eingeplant. "Wir haben beide Knieprobleme, da wollten wir uns über regionale Angebote zu dem Thema informieren", erzählte er. Aber er habe auch die anderen Angebote der Messe genutzt.



Stephan Stedefeld war hingegen spontan auf die Idee gekommen, die Gesundheitsmesse zu besuchen. "Eine Bekannte von mir hält hier einen Vortrag, da habe ich mich dazu entschlossen, auch mal vorbeizuschauen", erzählte er. Als Erstes habe er einen Hörtest gemacht und für die Teilnahme eine Rose bekommen. "Die habe ich natürlich meiner Frau geschenkt", sagte er.



Beschwerden wegen des Sehens

Zum Thema Sehen hielt Carolin Räther, Inhaberin von Optik Hoppe in Neustadt, am Samstag einen Vortrag. Dabei zeigte sie verschiedene Arten von Fehlsichtigkeit auf und erklärte, wie man sie erkennen kann. "Einige Beschwerden hängen zwar mit dem Sehen zusammen, werden oftmals aber nicht sofort damit in Verbindung gebracht", sagte sie. So könnten zum Beispiel Kopfschmerzen im Stirnbereich, Übelkeit oder Schwindel mit Sehstörungen in Verbindung gebracht werden. "Außerdem merkt man eine Fehlsichtigkeit oftmals auch daran, dass man beim Lesen schnell ermüdet", erläuterte sie. In einer visuellen Analyse könne man feststellen, welche Fehlsichtigkeit vorliegt, und dann Maßnahmen ergreifen. "Eine Brille bietet schnelle Hilfe, aber manchmal hilft auch ein Sehtraining", sagte sie.



Ein paar der Übungen durften die Besucher des Vortrags gleich ausprobieren: "Zuerst schaut ihr so weit es geht nach rechts, dann so weit wie möglich nach links. Macht ihr die Übung ein paar Mal am Tag, könnt ihr den Augenmuskel trainieren."



Organisiert wurde die Gesundheitsmesse vom Terzo Zentrum für Gehörtherapie und Hörgeräte. "So etwas hat es in diesem Umfang noch nicht in der Region gegeben, deshalb hatten wir die Idee, es selbst anzupacken und eine Gesundheitsmesse auf die Beine zu stellen", erklärte Sandra Sieboldt, Marketingfachkauffrau beim Terzo Zentrum. In Ilmenau und Schweinfurt sei ihnen das gut gelungen. "Auch in Neustadt haben wir großes Potenzial gesehen, eine solche Veranstaltung zu etablieren", erzählte sie. Ihre Vermutung sollte schlussendlich stimmen: "Schon in der Vorbereitung haben sich so viele Aussteller gemeldet, dass wir einigen sogar absagen mussten."

Und auch Besucher seien von der Gesundheitsmesse angezogen worden. "Wir haben ein gut gemischtes Publikum angesprochen", sagte sie. Ohne die gute Zusammenarbeit mit der Stadt wäre das nicht möglich gewesen. "Wir sind dankbar, dafür, dass wir das Familienzentrum nutzen dürfen", sagte sie.



Auch im nächsten Jahr sei wieder eine Gesundheitsmesse in Neustadt geplant - dann allerdings einem anderen Ort. Sieboldt: "Wenn wir einen größeren Platz finden, können sich im nächsten Jahr noch mehr Aussteller präsentieren."