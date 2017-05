Horror-Clown demaskiert: Polizei schnappt vier Jugendliche nach Angriff

Am frühen Mittwochabend haben drei Maskierte im Max-Böhme-Ring in Coburg drei Kinder attackiert. Die Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren waren auf dem Nachhauseweg von einem Spielplatz.



Die Täter, maskiert mit Pferdemaske, Clownsmaske und Sturmhaube, näherten sich den Kindern. Dabei packte der Angreifer mit der Pferdemaske eine Fünfjährige von hinten und hielt sie an den Armen fest. Polizeiangaben zufolge wollte ihre elfjährige Schwester helfend eingreifen, stürzte allerdings dabei und zog sich eine Schürfwunde am linken Knie zu.



Die Kinder konnten sich schließlich von den Unbekannten losreißen und flüchteten, wobei sie von den Maskierten noch mehrere Meter verfolgt wurden.



Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Fahnder der Coburger Polizeiinspektion einen Ermittlungserfolg verbuchen. Mittlerweile stehen die Personalien von vier Kindern und Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren fest. Diese wollten sich "nur einen schlechten Scherz" erlauben und die Kinder erschrecken.



Gegen die Vier - ein Jugendlicher hielt sich bei der Tat lediglich im Hintergrund auf - ermittelt nun die Polizei wegen Nötigung und Fahrlässiger Körperverletzung.