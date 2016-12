Hier schlagen Coburgs bekannteste Glocken

Jeder hört sie, aber kaum einer kennt sie: die fünf Glocken, die im 72 Meter hohen Nordturm der Morizkirche hängen. Auch jetzt an Weihnachten werden sie wieder viele Menschen zu den Gottesdiensten rufen. Ansonsten schlagen sie im Viertelstunden-Takt, sagen an, wie viel Uhr es ist.



Doch manchmal bleiben die Glocken auch stumm - ungewollt. So etwa Mitte Dezember. "Die LED-Kontrollen in der Sakristei haben durch ihr Pulsieren deutlich angezeigt, dass der Motor für das Läutwerk der Glocke Nummer zwei angesteuert wird", erklärt Kirchner Jörg Pohnke. Nur zu hören war nichts. Also steigt der Kirchner die vielen Stufen der engen Wendeltreppe empor. Im Glockenstuhl aus den mächtigen Eichenbalken angekommen, bestätigt sich das, was schon nicht zu hören war: Glocke Nummer zwei hängt unbeweglich an ihrem Glockenjoch.

Kurzerhand schiebt Jörg Pohnke den schweren Metallkörper an. "Ich habe der Glocke einen kräftigen Tritt gegeben." Nun übernimmt der Elektromotor wieder seine Arbeit, aber die Glocke erreicht ihre übliche Läutehöhe nicht, der Ausschlag ist zu gering. Thomas Hollering von der Firma Bayreuther Turmuhren hat die Ursache schnell gefunden: Eines der beiden Steuerrelais ist nach vielen Jahren durchgebrannt. "Diese Steuerungen werden schon seit einigen nicht mehr in Serie hergestellt. Als Einzelstücke sind sie dann ziemlich teuer." Noch hat die Firma einige dieser Teile auf Lager und Hollering hat auch zwei Exemplare dabei, die er in den Schaltkasten einbaut.



Etwa 2000 Kirchenglocken, Rathausglocken und Turmuhren in Nordbayern vermerkt das Kundenverzeichnis der Bayreuther Firma. "Aber alle kenn' ich nicht, dafür sind es zu viele." Dann heißt es Abstand halten, als der Monteur die Glocke probeweise vom Schaltkasten im Turm in Betrieb nimmt. Diese Schwungmasse hat richtig Kraft und geht mächtig auf die Ohren.



Codierte Funkfernsteuerung

Die digitale Welt hat schon in vielen Kirchtürmen Einzug gehalten. Die Antriebe für die Glocken können mit codierten Funkfernsteuerungen aus einer Entfernung von bis zu 1500 Metern in Gang gesetzt werden. So passiert es etwa in Coburgs katholischer Kirche St. Augustin. Ein Tabletcomputer steuert die gesamte Haustechnik der sanierten Kirche. Wie jede EDV hat aber auch diese Technik manchmal ihre Aussetzer.



Auf der Hühnerleiter nach oben

Im schlanken Turm von St. Augustin hängen vier Glocken. Der Weg dort hinauf wird mit zunehmender Höhe immer beschwerlicher. Nach 42 Stufen ist das Ende der Wendeltreppe erreicht. Von einem engen Absatz führt eine schmale, ausgetretene und steile Holztreppe, Art "Hühnerleiter", frei weiter hinauf zu einer modernen Leichtmetallleiter. Diese steht aufgrund des beschränkten Platzes nahezu senkrecht und bringt den Besucher eine weitere Etage nach oben. An und unter metallenen Verstrebungen heißt es nun sich vorbei zwängen und eine letzte Leiter zu erklimmen. Oben ist dann kaum Platz, um beide Füße nebeneinander zu stellen.



950 Millimeter hoch und ebenso so groß im Durchmesser ist Glocke Nummer 1. Mit weißer Farbe sind die Angaben auf die Glocken gepinselt worden. Nummer 2 bringt immerhin 79 Zentimeter an Größe zusammen, "Kollegin" Nummer 4 ist mit 62 Zentimeter die Kleinste, während die Daten von Nummer 3 sich auf der dem Besucher abgewandten Seite verbergen.



Thomas Hollering erinnert sich noch an einen nicht zu reparierenden Schaden am Läutwerk einer Kirche zu Ostern. "Da wurde dann das Glockenläuten vom Band eingespielt. Aber das klingt nicht." Vor zwei Jahren hat es im Turm von St. Moriz schon einmal nicht geklungen: Seinerzeit war der Aufhängung des zentnerschweren Klöppels der großen Glocke gebrochen und das fast mannshohe Metallteil lag unter der Glocke. Glücklicherweise hielt der Fußboden.