Hexen tanzten in Wildenheid um Prinzessin Finja

"700 Jahre - In Wilhäd is do Teufel lous", ein besseres Thema gibt es derzeit nicht: "Helau Willhääd", pünktlich um 13.13 Uhr war ganz Wildenheid aus dem Häuschen und stand kopf: Der Wildenheider Kinderfaschingsumzug setzte sich schwungvoll in Bewegung. Wie ein sportlicher Tausendfüßler schlängelte sich der 26. Gaudiwurm durch die Straßen und hatte nur ein Ziel: die Faschingshochburg vom Waldfriedensee! Dort erwartete die zuckersüßen Mini-Hexen, Knirpse und alle ihre aufgedrehten Freunde der Höhepunkt der fünften Jahreszeit: der heiße Kinderfaschingsball mit dem zauberhaften Kinderprinzenpaar.



Die Jecken marschierten

Der geliebte Gaudiwurm ist in diesem Jahr sehr sportlich geworden, er hat "abgespeckt", die fröhlichen Narren und buntkostümierten Jecken marschierten! Keine tuckernden Traktoren mehr, die Fußtruppen bewegten sich! Das war neu, nur das Kinderprinzenpaar, ihre Lieblichkeit Finja I. und Prinzgemahl Nico I., thronte in seiner offenen Luxus-Kutsche, strahlte, winkte den vielen Menschen am Wegesrand huldvoll zu und genoss alle Bewunderung. Die beiden Königskinder, Finja Glier und Nico Zeidler von der "königlichen Hofschule" in Wildenheid badeten im Zuschauermeer und platzten förmlich vor Stolz. Der Traum aller Kinder, einmal Faschingsprinzessin und Kinderprinz zu sein, hatte sich für die beiden Viertklässler der Wildenheider Grundschule erfüllt. Und stolz begleitete Schulleiter Günter Dekrell seine Wildenheider Schulkinder.



Harald Hammerschmidt, der Wildenheider "Gaudiwurm-Vater" - Ideengeber und Urvater waren damals Grams und Möhring vom Wildenheider Bürgerverein (BV) -, hatte bereits letztes Jahr angekündigt: "25 Umzüch sen genuch - nu müsst do euch an annern Olberboch such". Der BV als Organisator wollte und konnte den Kindern diese Faschingsgaudi nicht nehmen, war sich BV-Vorsitzender Harald Büchner mit allen einig.



Als Hammerschmidt dann als Rektor an die GS An der Heubischer Straße ging, brach somit auch in der Heubischer Schule das "Faschingsfieber" aus, auch gestern. Aus der Heubischer Schule zogen die Erstklässler als "Heubischo Schul-Schlümpfe und Heinzelmannla" mit und die Zweitklässler zeigten, was für süße "Neustödto Hexnhaufn von do Heubischo" in der Heubischer Schule lernen.



Die Teufelsküche von Wildenheid

Von der Polizei eskortiert, zog das bunte Narrenvölkchen fröhlich durch die Gegend. Der "Ausläuter" führte den Zug an. Auch der war in der Neuzeit angekommen: Statt in alter Feuerwehruniform wie früher, bimmelte jetzt Felix Dötschel von der Jugendfeuerwehr die Gemeindeglocke zum Start im aktuellen Outfit. Ihm folgten die Kleinsten vom Wildenheider Kindergarten, kunstvoll geschminkt und verkleidet. Der BV als die Wildenheider Teufel hatten sich das 700-jährige Ortsjubiläum auf die Fahne geschrieben. So wusste gleich jeder, was in der Teufelsküche von Wildenheid los war. Die bunte Truppe der WEFA sprühte vor Fröhlichkeit und hatte ihre Freude, dass sich einfach alle freuten. Und diese Freude polierte der Spielmannszug Coburg-Neuses noch mächtig auf musikalischen Hochglanz!



Die Kamellen flogen

Es folgte der Kinderprinzenwagen und alle Wilhäädo Burgfräuleins als Hofstaat mit ihren Rittern, Prinzen und Prinzessinnen begleiteten ihre Majestäten. Gut gelaunte Gymnastikmädels machten Stimmung und die "Senioren auf Tour" ließen sich spazieren fahren im Faschingszug. Unterwegs gab es eine heitere Erfrischungspause vor dem Phönix-Seniorenheim, bevor es dann zum Höhepunkt Richtung Waldfriedensee ging. Unterwegs säumten dicke Menschentrauben die Wege, jubelten und waren genau so fröhlich. Kostümierte Kinder bewaffneten sich mit Taschen und Tüten, denn die Kamellen flogen allen nur so um die Ohren. Man musste nur schnell genug sein.



Im Waldfriedensee-Festsaal hatte alle feine Gesellschaft die besten Plätze eingenommen. Als Musiker Salvatore den Tusch erklingen ließ, hatte Ihre Lieblichkeit Finja I. und Prinzgemahl Nico I. ihren riesigen Auftritt: "Der Faschingsball ist eröffnet", jubelte das Kinderprinzenpaar und alle Kinder jubelten mit. Salvatore hatte sämtliche Faschingshits auf Lager. Als dann Prinz und Prinzessin zur Polonaise die Kinder um sich scharten, nahm sich das kleine Völkchen viel vor: Sie wollten die Nacht durchmachen.