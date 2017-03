Hauptsache, jeder hat seinen Spaß

von CHRISTIANE LEHMANN

Wer gewinnt den Känguruweitsprung? Und wer ist der Stärkste im Gewichtheben von Zeitungsstapeln? Hat jemand Lust auf Speerwerfen mit Besen oder läuft er lieber ein Wettrennen mit Mülltonnen? Ganz egal, Hauptsache, es macht Spaß. So ist nämlich die besondere Olympiade zum Auftakt des diesjährigen Coburger Kinder- und Jugendfestivals des Stadtjugendrings, der VR bank und des Coburger Tageblatts überschrieben. Am Freitag, 23. Juni, geht's los. Rund um das Gelände der CoJe und auf den Spielflächen vom TV 48 treffen sich alle, die Lust und Laune haben, aktiv dabei zu sein.

Wer es gern etwas ernsthafter angehen möchte, kann am Nachmittag mit dem Sportabzeichen beginnen. Von 15 bis 18 Uhr stehen Ansprechpartner für die Zeit- und Weitenmessung zur Verfügung.

Bei der Spaß-Olympiade, die dann von 16 bis 18 Uhr stattfindet, treten Vierer-Teams gegeneinander an. Noch arbeiten die Organisatoren an den Teilnahmebedingungen. "Wir müssen die jeweilige Altersstruktur berücksichtigen, damit sich alle miteinander fair vergleichen können", sagt Christine Völker vom Stadtjugendring.

Außerdem findet das 1. Coburger Jedermann-Jugend-Open im Schach statt. Georg Klepp vom TSV Oberlauter möchte Kinder und Jugendliche dazu animieren Schach zu spielen. Und er verspricht: "Ich erkläre kurz die Regeln und nach 20 Minuten starten wir schon ein kleines Turnier mit Turm und König." Wer Lust hat, mit zu machen, kann einfach vorbeikommen.

Am Abend geht's dann weiter in der Pestalozzi-Turnhalle. Die Brose Baskets veranstalten zusammen mit dem BBC die VR Bank-Midnight-Streetball-Challange, bei der Dreier-Teams gegeneinander antreten. Bei coolem Sound und hippen Rahmenprogramm wird bis Mitternacht gespielt.

Am Samstag geht's dafür erst um 14 Uhr im Aquaria weiter. Alles dreht sich um die Seifenblasen: Selbstgemacht und übergroß, im Wasser und an Land darf mit den zauberhaften Kugeln gespielt werden. Ein Seifenblasenkünstler zeigt, was so alles in diesen Traumgebilden steckt. Außerdem an Board: Taucher, kajakfahrer, die wasserwacht und Feuerwehr, um nur einige zu nennen.

Der Familientag am Sonntag begrüßt seine Spielgefährten ab 10 Uhr an über 60 Spielstationen auf und rund um das CoJe-Gelände. Bis 17 Uhr heißt es "Bühne und Spielflächen frei!"







Das Programm auf einen Blick Freitag, 23. Juni

Sport- und Jugendtag

Los geht's um 15 Uhr auf dem Gelände des TV 48 mit der Möglichkeit das Sportabzeichen zu machen. Bis 18 Uhr kann zeigen, was in ihm steckt. Bis 18 Uhr hat jeder Gelegenheit dazu, die einzelnen Stationen zu absolvieren.

Parallel dazu findet zwischen 16 und 18 Uhr rund um und auf dem Gelände der CoJe die Spaß-Olympiade statt.

Ab 19 Uhr steigt die VR Bank Midnight Streetball Challange in der Pestalozzi-Turnhalle.



Samstag, 24. Juni

Wassertag

Rund um Seifenblasen dreht sichalles am Samstag im Aquaria. Von 14 bis 18 Uhr finden im Schwimmbad mehrere Mitmach-Aktionen statt. Da wird Seifenlauge selbst hergestellt und ein Seifenblasenkünstler zeigt, was er kann. Taucher, Kajakfahrer, die Wasserwacht aber auch die Feuerwehr haben sich Spiele und Aktionen rund ums Wasser ausgedacht.



Infos unter www.you-co.de ; info@sjr-coburg.de oder unter 09561/70575-0.

Sonntag, 25. Juni

Familientag

Von 10 bis 17 Uhr heißt es auf dem Gelände der CoJe und dem TV 48 "Bühne und Spielfeld frei!". An über 60 Stationen, beim Handballturnier, der Baskettball Academy und einem bunten Unterhaltungsprogramm wird gespielt, getanzt, gesungen und viel gelacht.



Die Macher Veranstaltet und organisiert wird das Kinder- und Jugendfestival YouCo vom Stadtjugendring Coburg, der VR Bank, dem Aquaria und dem Coburger Tageblatt.