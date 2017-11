HUK-Coburg Open Air Sommer: Programm, Tickets und Parken

Konzerte des HUK-Coburg Open Air Sommers 2016





An drei Tagen treten in Coburg Stars auf, die sonst riesige Konzerthallen füllen. Bei dem HUK-Coburg Open Air Sommer traten in den vergangenen Jahren schon Musikgrößen wie Fettes Brot, Seeed, Nena und Pink auf. Auch in diesem Jahr werden vom 12. bis 14. August drei große Open Air-Konzerte in Coburg stattfinden. Aber auch für Operetten-Fans hält der HUK-Coburg Open Air Sommer ein spannendes Programm bereit.Den Start der drei Konzerte auf dem Schlossplatz macht eine deutsche Sängerin, die nach langjähriger Musikpause mittlerweile wieder sehr erfolgreich ist. Am Freitag tritt Sarah Connor mit ihrer Band um 20 Uhr auf dem Schlossplatz in Coburg auf. Ihren musikalischen Durchbruch hatte die Sängerin bereits Anfang der 2000er mit Liedern wie 'From Sarah with Love' und 'French Kiss'. 2015 veröffentlichte sie nach fünfjähriger Pause ihr erstes deutschsprachiges Album mit dem passenden Titel 'Muttersprache'. Das Album landete auf dem ersten Platz der deutschen Charts. Mit Liedern wie 'Wie schön du bist' tritt die 36-Jährige am 12. August auf dem HUK-Coburg Open Air auf.Am Samstag den 13.8. findet um 19 Uhr eines der letzten Konzerte von 'Unheilig' statt. Auf seiner Abschlusstournee tritt der 'Der Graf' auch auf dem HUK-Coburg Open Air Sommer 2016 auf. Bereits im Oktober 2014 kündigte er in einem offenen Brief das Ende von 'Unheilig' auf der Homepage der Band an. Nach der Tournee "Ein letztes Mal" soll nun wirklich Schluss sein. Auf dem HUK-Coburg Open Air spielt 'Unheilig' eine abwechslungsreiche Songauswahl aus der 16-jährigen Bandgeschichte. Außerdem kündigte die Band an auch einige unplugged Lieder mitzubringen.Am 14. August sorgt ab 19.30 Uhr ein maskierter Panda für Stimmung auf dem letzten Konzert der HUK-Coburg Open Air Konzerte 2016 auf dem Schlossplatz. 'Cro' ist einer der erfolgreichsten deutschen Rapper und besucht das oberfränkische Coburg im Rahmen seiner 'Mello Tour'. Bekannt wurde der Musiker 2011 mit Liedern wie 'Easy', 'Hi Kis' und 'Kein Benz'. Zu dem HUK-Coburg Open Air Sommer 2016 wird 'Cro' von einem großen Orchester begleitet mit dem er gemeinsam seine 'MTV Unplugged Platte' spielen wird.Wie in jedem Jahr hat der HUK-Coburg Open Air Sommer auch heuer wieder eine Operette im Repertoire. Insgesamt elf Mal wird 'Der fidele Bauer' von Leo Fall auf der Waldbühne Heldtritt zu sehen sein. Die Operette umfasst ein Vorspiel und zwei Akte und wurde 1907 in Mannheim uraufgeführt. Sie spielt Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts in Österreich und handelt von dem fidelen Bauern 'Matthäus Scheichelreuther' und dessen Sohn Stefan, der sein Heimatdorf für sein Studium verlässt. Er wendet sich zum Leidwesen seiner Familie von seiner ländlichen Heimat ab und verleugnet seine Herkunft.Es werden Stücke des Komponisten Leo Fall wie "Heinerle, Heinerle, hab` kein Geld!" und "Jeder tragt sein Pinkerl und steht oft im Winkerl" zu hören sein. Die Coburger Sommeroperette wird an folgenden Terminen auf der Waldbühne Heldritt zu sehen sein.Mittwoch, 10. August, 19.30 UhrDonnerstag, 11. August, 19.30 UhrFreitag, 12. August, 19.30 UhrSamstag, 13. August, 14.00 UhrSamstag, 13. August, 19.30 UhrSonntag, 14. August, 18.00 UhrMittwoch, 17. August, 19.30 UhrDonnerstag, 18.August, 19.30 UhrSamstag, 20. August, 14.00 UhrSamstag, 20. August, 19. 30 UhrSonntag, 21. August, 18.00 UhrAm Sonntag den 14. August wird auf der Waldbühne Heldritt wird um 11 Uhr außerdem die "Matinée - Der Insulaner verliert die Ruhe nicht!" mit Couplets und Chansons von Günter Neumann sowie Musiknummern von Friedrich Hollaender, Rudolf Nelson, Mischa Spoliansky, Robert Gilbert und Willi Kollo aufgeführt. Die humorvolle Matinée spielt im Berlin der 50er und 60er Jahre.Die Tickets für die drei Konzerte im HUK-Coburg Open Air Sommer 2016 sind schon fast ausverkauft, einige Karten sind aber noch an den verschiedenen Vorverkaufsstellen oder online erhältlich.In der Geschäftsstelle des Fränkischen Tags am Grünen Markt, im Verlagshaus in der Gutenbergstraße Bamberg oder den Servicepoints in Forchheim, Höchstadt, Herzogenaurach, Staffelstein und Ebern, sowie in der Tageblatt Geschäftsstelle in der Hindenburgstraße in Coburg gibt es Tickets für das Sarah Conner Konzert ab 54 Euro und Stehkarten ab 47 Euro. Abo-Kunden bekommen die Tickets vergünstigt ab 49,35 Euro beziehungsweise 43,30 Euro. Für Unheilig sind noch Stehkarten ab 51,45 Euro oder ab 46,85 Euro für Abo-Kunden zu erwerben. Tickets für das Konzert von Cro kosten 47 Euro oder 43,30 Euro für Kunden mit einem Abo des Fränkischen Tags.Die Eintrittskarten für die Coburger Sommeroperette gibt es im Tourismus-Center Coburg in der Herrngasse, im Schuhhaus 'Appis' in der Coburger Straße in Bad Rodach oder Telefonisch bei der Kartenbestellung unter der Nummer 095644088 zu kaufen. Die Karten für 'Der fidele Bauer' kosten 19 bis 25 Euro. Tickets für das Matinée gibt es für 15 Euro.Der Schlossplatz ist zu Fuß in zehn bis 15 Minuten von Bahnhof Coburg zu erreichen. Autofahrern wird empfohlen die Tiefgerage am Albertsplatz, die Parkhäuser Mauer, Post und Zinkenwehr oder die Parkplätze Anger und Aquaria zu nurtzen.Die Aufführungen der Coburger Sommeroperette 2016 finden auf der Waldbühne Heldritt in Bad Rodach in der Hauptstraße 9 statt. Die Bühne liegt etwa 25 Autominuten von Coburg entfernt.