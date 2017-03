Großübung unter 90 Meter Felsen

Der ICE-Zug "Arhus" steht im Tunnel "Reitersberg" auf einem der beiden Schienenstränge. Es ist kalt im Tunnel, kaum zehn Grad Celsius herrschen hier unten. Die 13,70 Meter breite und neun Meter hohe Betonröhre ist von Lampen an den Tunnelwänden in ein Dämmerlicht getaucht, die Reihe der Lichter zu beiden Seiten folgt der sanften Kurve und scheint sich im Nirgendwo zu verlieren.



350 Feuerwehrleute, darunter 50 Instruktoren, proben nahe dem Rödentaler Stadtteil Oberwohlsbach - und kaum einer bemerkt es. Die Notfallübung findet im drei Kilometer langen Tunnel "Reitersberg" der ICE-Neubaustrecke Ebensfeld-Erfurt statt.



Zwei Rettungstunnel, abgeschottet durch feuersichere Schleusen, führen von der Oberfläche rund 90 Meter tief hinunter in den Fahrtunnel. Einer der beiden Zugänge kann mit Lkw befahren werden. Mehrere Hundert Meter von der Rettungsschleuse entfernt reflektiert die Schutzkleidung der Feuerwehrleute das Licht.



Die erste von mehreren solcher Übungen

Diese Übung ist der Auftakt zehn solcher Szenarien, bei denen sich die durchweg ehrenamtlichen Einsatzkräfte mit den Besonderheiten eines Einsatzes unter Tage vertraut machen. Zwölf sogenannte Tunnelbasiseinheiten (TBE) trainieren den Umgang mit der Löschwasserversorgung, Saug- und Lüftungsleitungen und - besonders wichtig - den Prüfeinrichtungen für die Oberleitungsspannung. An diesem Wochenende ist kein Strom auf der Oberleitung. "Bevor bei einem Rettungseinsatz der Tunnel erkundet werden und die Rettung beginnen kann, muss die Oberleitung auf alle Fälle abgeschaltet sein", erklärt Bahn-Pressesprecher Frank Kniestedt.



Die Sitzreihen im ICE "Arhus" sind mit Planen abgedeckt, auf dem Boden ist Pappe ausgerollt. Die Einrichtung soll geschont werden. Auf einem der Tische stapeln sich Getränke und Brötchen für die Männer und Frauen der Feuerwehren. An den geöffneten Zugtüren lehnen Leitern, durch den Führerstand irrlichtern Taschenlampen. Einige Puppen stellen Verletzte dar und werden an die Seite getragen.



Für die Feuerwehren ist es im Zug oder Tunnel ein ganz anderes Arbeiten

"Es ist etwas ganz anderes, im Tunnel und in einem Zug Löschschläuche zu verlegen als bei einem Zimmer- oder Hausbrand", sagt ein Feuerwehrmann. Enge, Dunkelheit, lange Flucht- und Rettungswege aus demTunnel für Passagiere und Einsatzkräfte machen die Situation so ganz anders. Erprobt werden die Rollpaletten: Flache Wagen, mit denen Verletzte oder Material auf der Schiene transportiert werden.



Bei der ICE-Neubaustrecke Ebensfeld-Erfurt trainieren Feuerwehrleute aus Bayern und Thüringen gemeinsam. "Seit einigen Jahren schon arbeiten die Einsatzkräfte aus beiden Bundesländern an einem gemeinsamen Konzept", sagt Kreisbrandinspektor Stefan Zapf. Auf dieser Strecke reihen sich 27 ICE-Tunnel beiderseits der Landesgrenze. Feuerwehrleute und Technisches Hilfswerk zwischen Erfurt und Ebensfeld besitzen die gleiche Ausrüstung, haben gleiche Kenntnisse und können daher in jedem Tunnel Hilfe leisten.



Zusätzliche Einsatzfahrzeuge

In der Vergangenheit sind die Tunnelbasiseinheiten - 18 in Thüringen und neun in Bayern - gebildet worden. Führungsfahrzeug, zwei Löschfahrzeuge, Rüst- und Transportwagen stellen eine Basiseinheit dar. Zwei solcher Einheiten sind im Notfall für jeden Rettungsplatz an einem ICE-Tunnel vorgesehen. Rettungsplätze gibt es an jedem Tunnelportal sowie an den Notausgängen. "Wir können bei einem Einsatz nicht auf die Meldungen aus dem Tunnel warten und dann weiteres Personal nachalarmieren", beschreibt der Kreisbrandinspektor des Landkreises Coburg den Ablauf. Deshalb gibt es auch detaillierte Vorgaben für die Fahrt zu den Tunnel. "Die vielen Kräfte dürfen sich dort nicht gegenseitig im Weg stehen!" Für die Feuerwehren hat die Bahn zusätzliche Einsatzfahrzeuge mit Langzeit-Atemschutzgeräten, Wärmebildkameras und besonderen Tragen zum Rollen zur Verfügung gestellt. "Diese Ausrüstung wird auch bei anderen Einsätzen verwendet", stellt Stefan Zapf fest. Eines dieser Fahrzeuge steht ab April bei der Rödentaler Wehr.



Um die Rettungskräfte der vielen kleinen Ortsfeuerwehren sowie die Tunnelbasiseinheiten realistisch mit der ungewohnten Lage vertraut zu machen, waren alle Lehrer aus den Feuerwehren zur Ausbildung an der International Fire Academy in der Schweiz. Dort gibt es den einzigen Übungstunnel in Europa, in dem ein gasbefeuerter Zug steht. "Da sind Übungen unter realen Bedingungen möglich", so Kreisbrandinspektor Stefan Zapf.

In zwei Wochen findet die nächste Übung in einem ICE-Tunnel in Thüringen statt, wieder mit Feuerwehrleuten aus beiden Bundesländern. Im Herbst folgt eine Rettungs- und Notfallübung auf der ICE-Brücke über den Froschgrundsee.