Großes Interesse an "Waltsassyn"

von MANJA VON NIDA

Als Schirmherr eröffnete Bürgermeister Marco Steiner (FW) am Freitagabend im Rödentaler Ortsteil Waldsachsen die Feierlichkeiten zum 700-jährigen Bestehen. Und für dieses großartige Festwochenende hatten beide Ortsvereine, der Sport- (TSV) und der Gartenbauverein (OGV) den Bolzplatz als Festwiese mit einladender Atmosphäre hergerichtet.



Waldsachsen, die "Siedlung der am Wald Wohnenden", am Rande eines vor 700 Jahren noch unbändigen Waldes, den einst Bären, Wölfe, Luchse und manch anderes gefährliches Getier durchstreifte, präsentierte sich im Jubiläumsjahr sehr fortschrittlich. Laut Gutachten zähle auch dieser Ortsteil in der Stadtentwicklung zum Kerngebiet der Stadt mit positiver Bevölkerungsentwicklung, sagte Steiner. Bevölkerungszuwachs bringe auch Herausforderungen, mögen seine Bewohner dies ausbauen und festigen. Viele Angebote böten dazu Gelegenheiten: Dorffest, Sonnwendfeuer, Osterbrunnen schmücken, Dorfweihnacht, im sportlichen Bereich Tischtennis, Fußball, Taekwondo. Die Vereine hätten dies maßgeblich geprägt.



Für Landrat Michael Busch (SPD) war dies heuer bereits die neunte 700-Jahr-Feier im Landkreis und er zeigte sich begeistert. "Ich freue mich, es zeigt, unsere Menschen im Coburger Land sind in der Lage, Gemeinschaft zu pflegen." Den Einwohnern von Waldsachsen wünschte er, deren Gemeinschaftssinn möge nachhaltig bleiben. Bürgermeister und Landrat überreichten als Gastgeschenke den Vorsitzenden Alexander Gross (TSV) und Stefan Schulze (OGV) als Anerkennung Kuverts mit materiellem Inhalt.



"Behütet in Waldsachsen"

"Wenn ich dieses Wochenende nach Hamburg blicke, sehe ich, wie gut wir es hier in Waldsachsen haben und wie behütet wir hier sind", merkte TSV-Vorsitzender Alexander Gross an. "Wir haben zwei Vereine. Im Sportverein haben wir im letzten halben Jahr 70 Kinder neu dazubekommen, die Fußball spielen.Das begeistert mich, so was muss man fördern, trotz der vielen Vereinsarbeit". "Aber ich muss sagen, das macht auch sehr viel Spaß", ergänzte OGV-Vorsitzender Stefan Schulze und betonte: "Ich wohne und lebe hier gerne. Wir haben ein schönes Dorf mit gutem Zusammenhalt und guter Zusammenarbeit unserer Vereine."



Im Oktober hatten beide Vereine die Festplanung samt Organisation übernommen. Neben einem besonderen Angebot an Speisen und Getränken erinnerte eine liebevoll zusammengestellte Ausstellung mit historischen Bildern an früher. Historisches aus Waldsachsen wusste Michael Scholz, Leiter der Rödentaler Stadtbücherei, zu berichten, angefangen in jener Zeit, als die neue Herrschaft der Henneberger 1317 in einem Urbar angelegt wurde. "Dieses Urbar ist heute verschollen", sagte Scholz. Das Coburger Staatsarchiv habe es 1930 für Forschungszwecke an Meinigen verliehen. Russische Truppen hätten es konfisziert und es war für immer verschwunden. Nur eine komplette Abschrift aus dem 18.Jahrhundert sei ein kurzer Eintrag zu "Waltsassyn", wie es damals geschrieben wurde. "Waldsachsen war ein sehr attraktives Lehen mit einem Rittergut, Wald, Fischteichen, einer Jagd und einer Mühle. Das brachte Steuereinnahmen und war unter Adligen damals recht begehrt. Acht verschiedene Adelsfamilien konnten bis 1818 gezählt werden, die es sich im Schloss bequem gemacht hatten, als Waldsachsen herzogliche Domäne wurde.



Schlemmen, feiern, lachen, tanzen

Nach viel Zuhören durfte gefeiert, geschlemmt und bei lustigen Sketchen viel gelacht werden.

Am Freitagabend strömten die Festgäste zur Festwiese. Mit rund 150 Besuchern wurde gerechnet, es kamen an die 400. Als DJ Marius dann "Wolle" aus der Musikschatulle kramte, bebte der Bolzplatz: "Das ist Wahnsinn..." - und der hielt bis tief in die Nacht.



Am späten Samstagnachmittag durfte mit den Line-Dancers der "Devils in Line", originell im Western-Look gekleidet, das Country-Feeling gelebt werden. Und abends ging die super Stimmung mit der Musikband "Wart a-moll" und ihrer "old and youngtime Classic" munter weiter. Der Sonntag als Familientag, begann wie üblich nach dem Gottesdienst mit dem Frühschoppen und einem zünftigen Weißwurstfrühstück. Und gekartet wurde auch, gleich zwei Schafkopfturniere. Ein Zauberer und viele Überraschungen verwöhnten die Kinder und Kampfsportler des DJK/TSV Rödental präsentierten ihre atemberaubende Kampfsportkunst.