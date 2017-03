Grausiger Fund im Kreis Coburg: Kleine Katze in Altkleidercontainer entsorgt

In Neustadt bei Coburg ist ein mumifizierter Kadaver einer Katze am Donnerstag entdeckt worden. Das berichtet die Polizei.



Eine herbe Überraschung erlebten Mitarbeiter des BRK Neustadt am Donnerstagnachmittag. Als sie einen Altkleidercontainer am Hallenbad entleerten, fanden sie den mumifizierten Kadaver eines Tieres. Das Tier war in eine Jacke eingewickelt und in eine Plastiktüte verpackt.



Nach dem Fund ging die Polizei zunächst davon aus, dass es sich bei dem Tier um einen Hund handle. Diese Theorie musste sie aber kurze Zeit später wieder revidieren. Eine Mitarbeiterin des Tierschutzvereins hat sich die Mumie genauer angeschaut. Aufgrund der Beschaffenheit des Gebisses kam sie zu dem Schluss, dass es sich um eine Katze handelt. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage.



In der Plastiktüte waren nur noch Knochen und einige Fellfetzen des Tieres. Die Katze dürfte daher bereits mehrere Monate oder gar Jahre tot gewesen sein. Dass die Katze auch im Container gestorben war, schließt die Polizei aber aus.



Bei dem Tier handelt es sich um eine 20 bis 30 Zentimeter kleine, weiße Katze. Die Überreste hätte der letzte Besitzer dennoch in der Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgen müssen. Hinweise auf die Herkunft des Tieres nimmt die Polizei Neustadt entgegen.