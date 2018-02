Gemeinde Ahorn lässt Freundschaft in Sandstein meißeln

Dort, wo sich Amtsbotenweg, Rückertweg und Zweiländerweg kreuzen, steht jetzt ein steinerner Tisch. "Hier entsteht ein besonderer Platz, der Menschen zusammenbringen soll. Ein einladender Ort zum Verweilen für Familien, Wanderer, Radfahrer und all diejenigen, die die Natur genießen wollen", erklärt Ahorns Bürgermeister Martin Finzel.





Der Blick reicht weit



Der 15 Quadratmeter große steinerne Tisch steht in der Nähe der Alten Schäferei. Der Ort wurde wegen der Blickbeziehungen gewählt, die weit in das Coburger Land hineinreichen: von Schloss Ahorn über die Veste Coburg bis hin zu den Langen Bergen im Thüringer Wald.



Aus heimischem Sandstein mit Bronzeelementen setzt die Skulptur die Tradition der Sandsteindenkmäler fort. So wurden in der Zeit der Romantik zum Beispiel mit dem Steinernen Tisch an der Alten Straße nach Coburg oder an der Hohen Fichte Landmarken und Wegzeichen gesetzt.



Barbara Fuchs, Professorin an der Hochschule Coburg, setzte die Ideen von Bürgermeister, Verwaltung und Gemeinderat um und erarbeitete einen ansprechenden Entwurf.





Partnergemeinden dabei



"Ein Teil der steinernen Skulptur wurde als begehbare Sitzgruppe gestaltet. Der andere Teil wird durch die Verwendung von Bronze als Gedenkort ausgewiesen", erläutert Barbara Fuchs. In die Bodenplatte eingearbeitete Linien würden in Richtung der Ahorner Partnergemeinden Irdning in der Steiermark und Eisfeld weisen.



"Passend zum diesjährigen Reformationsjubiläum soll das Wegzeichen auch als ein religiös, konfessionell übergreifendes Zeichen der Verbundenheit und der inneren Einkehr verstanden werden", sagt der Pfarrer der Gemeinde Ahorn, Rolf Gorny.



Die Einweihung mit der ökumenische Segnung wird am Sonntag, 21. Mai, um 12 Uhr stattfinden. Auch Delegationen aus den beiden Partnergemeinden Irdning und Eisfeld werden mit dabei sein.





Grenzen verbinden



"Die Idee der Initiative Rodachtal, Grenzen miteinander zu verbinden, wollen wir hier weiter fortführen und gemeinsam leben", sagt Bürgermeister Martin Finzel.