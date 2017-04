Geldstrafen für die Erzieherinnen

von KATJA NAUER

"Es ging hier nur darum, wer im Verhältnis Kind und Erzieher das Sagen hat", sagte Staatsanwältin Jana Huber in ihrem Plädoyer, "das ist ein Ausdruck von Macht." Huber bezog sich damit auf die Aussage einer Zeugin, die beobachtet hatte, wie die ehemalige Leiterin einer Kindertagesstätte im Raum Coburg einem Mädchen in ihrer Obhut so lange Obstsalat aufgezwungen hatte, bis sich das Kind erbrach. Bei weiteren Vorfällen, bei der die Angeklagte zwar nicht selbst ihre Hände im Spiel gehabt habe, sondern lediglich untätig zugesehen haben soll, habe sie die "Körperverletzungshandlungen" ihrer Mitarbeiterin gefördert, kritisierte Huber. Die Mitarbeiterin, eine 36-jährige Kinderpflegerin, die die Kinder an Armen und Haaren gezogen oder ihnen Schläge auf Hinterkopf oder Po verabreicht haben soll, saß seit dem 8. März zusammen mit ihrer ehemaligen Vorgesetzten auf der Anklagebank.



Bei der Kinderpflegerin habe schlichtweg die Kommunikation versagt, äußerte sich Huber. Die körperlichen Übergriffe auf die Kinder seien ein Ausdruck ihrer Überforderung gewesen. Zeugen sagten aus, dass die 36-Jährige sehr viele Aufgaben, auch teilweise jene ihrer Vorgesetzten, mit übernommen hatte.



Reißen, Stoßen und Stauchen

Im Verlauf der drei Verhandlungstage vor dem Amtsgericht Coburg kamen ehemalige Mitarbeiterinnen, Polizeibeamte und Eltern der betroffenen Kinder zu Wort. Die Mutter eines Jungen brachte Fotos mit, die den groben Umgang in der Gruppe belegen sollten. Bereits im Vorfeld hatten sich weitere Zeugen geäußert und teilweise die in der Anklageschrift gelisteten Übergriffe bestätigt. Zudem hatten sie geäußert, dass die Erziehungsmethoden in der Gruppe zumindest fragwürdig gewesen seien.



Von einem groben Umgang mit den Kindern, Reißen an Ärmchen, Stoßen und Stauchen, wurde gesprochen. Auch seien die Kinder beim Essen gezwungen worden, ihre Teller auf ihr kürzer oder länger umgebundenes Lätzchen zu stellen und somit ihre Mahlzeit in "unentspannter" und gebückter Haltung einzunehmen, so die Zeugen. Die Nebenklägerin äußerte sich zu den Schlägen: Die Kinder hätten ihre linke Hand neben den Teller legen müssen, sage sie. "Wenn nicht, wird drauf gehauen." Ihr Sohn habe mehreren Personen gegenüber wiederholt geäußert, dass die Kinderpflegerin ihn haue - auf den Kopf und die Finger -, sagte die Mutter aus. Auch in den Schlafraum sei er eingesperrt worden. Ihr Sohn könne seitdem nicht mehr allein in seinem Bett schlafen: "Er hat sich nachts in die Ecke verkrochen und gebrüllt."



Vorsätzliche Körperverletzung

Einige der befragten Eltern attestierten den beiden Angeklagten einen liebevollen und verantwortlichen Umgang mit den Kindern. Sie hätten nichts von den körperlichen Übergriffen bemerkt, gaben sie an. Von den 15 in der Anklageschrift gelisteten Fällen blieben am Ende der Beweisaufnahme noch sieben Anklagepunkte übrig. Acht wurden aufgrund der fehlenden Beweise von Richterin Melanie Krapf gestrichen.



Die Richterin folgte weitgehend dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Auch sie fand, ebenso wie Staatsanwältin Huber, keinen Hinweis auf ein "Komplott" oder eine "Verschwörung" der Mitarbeiterinnen, wie beide Angeklagte am ersten Verhandlungstag als Grund der Anklage vermuteten. Krapf verurteilte die Kinderpflegerin wegen vorsätzlicher Körperverletzung in sechs Fällen zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 25 Euro. Dem Antrag des Nebenklägervertreters, Volker Albrecht, der Kinderpflegerin ein zweijähriges Berufsverbot auszusprechen, folgte sie nicht.



Die ehemalige Kindergartenleiterin, die neun Jahre lang in dieser Position tätig war, wurde der Misshandlung von Schutzbefohlenen und der Beihilfe zur vorsätzlichen Körperverletzung schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt. Beide Angeklagte tragen die Kosten des Verfahrens und der Nebenkläger. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.



Justiz ermittelt jetzt auch gegen den Arbeitgeber

Die Kritik ist massiv: In der Zeit zwischen 2011 und Januar 2015 sollen zwei Mitarbeiterinnen einer Kindertagesstätte im Raum Coburg Kinder misshandelt haben. Dafür wurden sie am Donnerstag vor dem Amtsgericht Coburg zu hohen Geldstrafen verurteilt. Doch Zeugen monieren, dass die Verantwortlichen, also Träger und Personaler, von den Vorfällen gewusst und nichts unternommen haben. Wurden die Vorfälle unter den Teppich gekehrt?



Die Kritikpunkte im Einzelnen: Am ersten Verhandlungstag am 8. März sagte eine Kinderpflegerin als Zeugin aus, dass eine Mitarbeiterin wohl bereits vor längerer Zeit ähnliche Vorfälle an die Verantwortlichen der Kindertagesstätte gemeldet habe. Dieser Mitarbeiterin sei daraufhin ein Aufhebungsvertrag angeboten worden und sie habe die Einrichtung verlassen müssen.



Im Juni 2011 offenbarte sich ein Mädchen ihren Eltern: Sie schilderte, dass sie des Öfteren von der Kinderpflegerin gegen den Kopf geschlagen worden sei. Die Eltern suchten darauf das Gespräch mit der damaligen Leiterin der Einrichtung. Die Angeklagte habe jedoch gewarnt, dass wenn die Eltern das Jugendamt einschalteten oder Strafanzeige erstatteten, die Kindertagesstätte ihrerseits rechtliche Schritte einleiten würde. Die Eltern verzichteten und nahmen stattdessen ihr Kind aus dem Kindergarten. Obgleich sie den Vorwürfen keinen Glauben geschenkt haben will, gab die angeklagte Kindergartenleiterin an, ihre direkte Vorgesetzte davon in Kenntnis gesetzt zu haben. Passiert allerdings sei nichts.



Eine Praktikantin, die drei Wochen in der Tagesstätte beschäftigt war, soll sich Kinderpflegern gegenüber erschüttert über die Erziehungsmethoden in der Gruppe geäußert haben. Zeugen sagten aus, dass die Praktikantin einen Brief an die Kindergartenleiterin geschrieben habe. Die Angeklagte will diesen Brief allerdings nie erhalten - und somit auch nicht weitergeleitet - haben.



"Im Raum steht Strafvereitelung"

Im Herbst 2014 seien die Träger vom Kindergartenteam geschlossen von den Übergriffen informiert worden. Beide Angeklagten mussten daraufhin die Einrichtung im Januar 2015 verlassen. Angestellte, die als Zeugen aussagten, kritisierten, sie seien im Regen stehen gelassen worden. Hilfsangebote seitens der Verantwortlichen seien zurückgezogen und sie stattdessen an ihr Stillschweigeabkommen erinnert worden. "Unser erster Weg ist der zum Träger", sagte eine Kinderpflegerin, "und die werden dann doch handeln." Gehandelt jedoch wurde offensichtlich nicht.



Auch Eltern monierten, dass nicht offen über die Vorfälle gesprochen worden sei. Zu einem versprochenen Elternabend mit Protokollführung "bei diesem heiklen Thema" sei es nie gekommen. "Wir wurden in keiner Weise in Kenntnis gesetzt, uns wurden keine Gespräche angeboten, nichts", bemängelte eine Mutter.



Der leitende Oberstaatsanwalt, Bernhard Lieb, bestätigte auf Anfrage des Coburger Tageblattes, dass ein Ermittlungsverfahren gegen einen Verantwortlichen bereits eingeleitet worden sei. "Im Raum steht eine Strafvereitelung wegen Nichtanzeigens von Straftaten", informierte er. Ob dieser Straftatbestand erfüllt sei, könne seine Behörde erst nach Abschluss des Verfahrens prüfen. Denn: Das Urteil gegen die angeklagten Kindergärtnerinnen ist noch nicht rechtskräftig. Deswegen sei die Ermittlung derzeit "ruhend gestellt". Noch können die beiden Angeklagten vor der nächsthöheren Instanz am Coburger Landgericht ein erneutes Aufrollen des Verfahrens anstreben und somit eine erneute Verhandlung innerhalb der nächsten drei bis vier Monate anhängig werden.

"Wir ermitteln momentan gegen eine einzelne Person", bestätigte Lieb. Die von Zeugen genannte Stillschweigeforderung vonseiten der Verantwortlichen - das sogenannte "Redeverbot", wie Lieb es formuliert, könne durchaus ebenfalls strafrechtlich relevant sein. Lieb hält es deshalb für nicht ausgeschlossen, dass die Ermittlung sich auch auf das unmittelbare Umfeld der Verantwortlichen und nicht nur auf eine einzige Person erstrecken könne.