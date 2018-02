Geflügelschau war voller Erfolg

Als ein voller Erfolg kann die 66. Kreisgeflügelschau der Jugend und Senioren des Kreisverbandes der Rassegeflügelzüchter bezeichnet werden. Dies zeigten nicht nur die vielen Preise und hohen Bewertungen, sondern auch der rege Besuch. Hand in Hand richteten der Geflügelzuchtverein Frohnlach und der Kleintierzuchtverein Sonnefeld diese Schau aus, die dem verstorbenen Ehrenvorsitzenden des Geflügelzuchtvereins Frohnlach Helmut Schillig gewidmet war.



Rasanter Zeitplan

Trotz eines engen Zeitkorsetts ging die Schau reibungslos über die Bühne und kam bei Teilnehmern wie auch Besuchern sehr gut an. "Die Zusammenarbeit zwischen beiden Vereinen war super", betonte Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins Frohnlach Gerhard Dehler. Hierauf können alle Beteiligten stolz sein. Einen Dank für die Nutzung der Kultur- und Sporthalle sagte er der Gemeinde. Bezirksjugendleiter Rainer Bauer machte deutlich, wie wichtig die Nachwuchsarbeit ist, um eine breite Basis zu haben. Erfreulich sei, dass der Bezirksverband gut aufgestellt sei. Über ein volles Haus und der Teilnehmerzahl freute sich Kreisvorsitzender André Karl. Er ermutigte alle, auch weiterhin aktiv das gemeinsame Hobby zu betreiben und für die Rassegeflügelzucht zu werben. Als erfahrene Kräfte bezeichnete er die beiden Vorsitzenden Gerhard Dehler (Frohnlach) und Jörg Faber (Sonnefeld), die mit ihren routinierte Teams hervorragende Arbeit geleistet haben.

Für die tatkräftige Unterstützung in der Vorbereitungsphase dankte Kreisjugendleiter Mathias Faber den Jugendlichen, die bei der Eröffnung ebenfalls sehr gut vertreten waren. Für die Gemeinde Ebersdorf übermittelte Monika Heß die Grußworte und bezeichnete die Zusammenarbeit der beiden Vereine als tolle Sache. "Nicht überall gibt es so tolle Ausstellungsmöglichkeiten", führte Schirmherr Landrat Michael Busch aus und dankte für die übertragene Schirmherrschaft. Er zeigte sich vom "rasanten Fahrplan" der Schau beeindruckt und lobte das Engagement im Jugendbereich. Schon früh könnten sich Kinder und Jugendliche mit den Tieren und der Schöpfung auseinandersetzen und lernten Verantwortung zu übernehmen. Anerkennung zollte der Schirmherr allen Aktiven, die das Hobby der Rassegeflügelzucht aktiv betreiben und dadurch einen Beitrag zum Erhalt der Rassen- und Artenvielfalt beisteuern.



Höchstnoten und Ehrenbänder

Tiere mit der Höchstnote "Vorzüglich" stellten: Zuchtgemeinschaft Hübner/Faber (Perlhühner azurblau mit reduzierter Perlung), Heribert Kunz (Seidenhühner, weiß), Zuchtgemeinschaft Otto (Ostfriesische Möwen, Gold schwarzgeflockt, Gisela Rose (Ko Shamo, gold-weizenfarbig), Herbert Lieb (Zwerg-Brahma, rebhuhnfarbig-gebändert), Bernd Wacker (Zwerg-Australorps, schwarz), Heinz Volk (Deutsche Zwerg-Lachshühner, lachsfarbig), Günter Klett (Zwerg-Wyandotten, gelb-blau-Columbia), Sascha Schunk (Zwerg Barnevelder, weiß), Siegfried Scheler (Coburger Lerchen, Silber ohne Binden), Gerhard Wenzel (Strasser, blau ohne Binden), Karl-Heinz Stahl (Soultzer Hauben, gelbfahl), Zuchtgemeinschaft Scheler A. und Ch. (Niederländische Schönheitsbrieftauben, gelbfahl gehämmert), Horst Roth (Deutsche Modeneser Schietti, gelb), Herbert Ultsch (Schlesische Kröpfer, rotschimmel), Robert Schelhorn (Gimpeltauben Kupfergimpe Schwarzflügel), Rolf Freitag (Gimpeltauben Goldgimpel Schwarzflügel), Eberhard Eckardt (Fränkische Feldtauben, rot), Ernst Fleischmann (Thüringer Weißköpfe, schwarz und Thüringer Schwalben mit Haube, schwarz) Walter Denk (Fränkische Trommeltauben, weiß), Hans Fugmann (Altenburger Trommeltauben, blaufahl mit dunklen Binden), Zuchtgemeinschaft Firley (Altenbruger Trommeltauben, blauschimmel), Gerhard Dehler (Lockentauben, blauschimmel), Anton Zimmer (Rheinische Ringschläger, blau mit schwarzen Binden), Lukas Wachsmann (Australorps, schwarz), Felix Culmbacher (Zwerg-Niederrheiner, orangebrüstig), Pascal Fischer (Zwerg-Italiener, orangefarbig), Felix Wachsmann (Mittelhäuser, weiß), Noah Heilingloh (Fränkische Trommeltauben, weiß).

Über Champion-Bänder freuten sich Heribert Kunz (Groß/Wassergeflügel, Hühner), Gisela Rose (Zwerg-Hühner), Ernst Fleischmann (Tauben) und Lukas Wachsmann (Jugend). Ehrenbänder errangen: Zuchtgemeinschaft Otto (Ostfriesische Möwen, Gold schwarzgeflockt), Herbert Lieb (Zwerg-Brahma, rebhuhnfarbig-gebändert), Bernd Wacker (Zwerg-Australorps, schwarz), Heinz Volk (Deutsche-Zwerg-Lachshühner, lachsfarbig), Sascha schunk (Zwerg-Barnevelder, weiß), Siegfried Scheler (Coburger Lerchen, Silber ohne Binden), Zuchtgemeinschaft Scheler A. und Ch. (Niederländische Schönheitsbrieftauben, gelbfahl gehämmert), Robert Schelhorn (Gimpeltauben Kupfergimpel Schwarzflügel), Rolf Freitag (Gimpeltauben Goldgimpel Schwarzflügel), Ernst Fleischmann (Thüringer Weißköpfe, schwarz), Hans Fugmann (Altenburger Trommeltauben, blaufahl mit dunklen Binden), Gerhard Dehler (Lockentauben, blauschimmel), Lukas Wachsmann (Australorps, schwarz), Pascal Fischer (Zwerg-Italiener, orangefarbig), Noah Heilingloh (Fränkische Trommeltauben, weiß).

Die Tochter des verstorbenen Ehrenvorsitzenden Helmut Schillig, Helga Schmidt, überreichte den Gedächtnispokal der Jugend an Ludwig Ehrhardt (Bantam, schwarz, 466 P) und der Senioren an Gerhard Dehler (Lockentauben, 475 P). Ortsmeister wurden: Ludwig Ehrhardt (Jugend: Bantam, schwarz, 470 P), Heinz Volk (Geflügel: Deutsche Zwerg-Lachshühner, lachsfarbig, 476 P) und Gerhard Dehler (Tauben: Lockentaube weiß, blau- und rotschimmel, 480 P).

Die Bundesjugendmedaille ging an Noah Heilingloh (Fränkische Trommeltauben, weiß, 380 P). Landesverbandsprämien,

Landesverbandsjugendprämien beziehungsweise Gewinner des Jugendpokals sind: Zuchtgemeinschaft Hübner/Faber (Perlhühner azurblau mit reduzierte Perlung), Heribert Kunz (Seidenhühner, weiß und Zwerg-New Hamphsire, goldbraun), Gisela Rose (Ko Shamo, gold-weizenfarbig), Günter Klett (Zwerg-Wyandotten, gelb-blau-columbia), Gerhard Wenzel (Strasser, blau ohne Binden), Horst Roth (Deutsche Modeneser Schietti, gelb), Herbert Ultsch (Schlesische Kröpfer, rotschimmel), Eberhard Eckardt (Fränkische Feldtauben, rot), Ernst Fleischmann (Thüringer Schwalben mit Haube, schwarz), Zuchtgemeinschaft Firley (Altenburger Trommeltauben, blauschimmel), Anton Zimmer (Rheinische Ringschläger, blau mit schwarzen Binden), Felix Culmbacher (Zwerg-Niederrheiner, orangebrüstig), Felix Wachsmann (Mittelhäuser weiß und Texaner, kennfarbig hell).

Senioren-Kreismeister wurden: Zuchtgemeinschaft Otto (Ostfriesische Möwen, Gold schwarzgeflockt, 478 P), Frank Karl (Moderne Englische Zwergkämpfer, goldhalsig, 477 P), Bernd Wacker (Zwerg-Australorps, schwarz, 476 P), Heinz Volk (Deutsche Zwerg-Lachshühner, lachsfarbig, 476 P), Günter Klett (Zwerg-Wyandotten, gelb-blau-columbia, 475 P), Sascha Schunk (Zwerg-Barnevelder, weiß, 474 P), Heribert Kunz (Zwerg-New Hampshire, goldbraun, 473 P), Siegfried Scheler (Coburger Lerchen, Silber ohne Binden, 576 P), Zuchtgemeinschaft A. und Ch. Scheler (Niederländische Schönheitstauben, gelbfahl gehämmert, 476 P), Horst Roth (Deutsche Modeneser Schietti, gelb, 474 P), Robert Schelhorn (Gimpeltauben/Kupfergimpel Schwarzflügel, 478 P), Rolf Freitag (Gimpeltauben/Goldgimpel Schwarzflügel, 477 P), Rüdiger Welsch (Nürnberger Lerchen, mehlicht ohne Binden, 475 P), Ernst Fleischmann (Thüringer Schwalben mit Haube, schwarz, 477 P), Hans Fugmann (Altenburger Trommeltauben, blaufahl mit dunklen Binden, 473 P), Gerhard Dehler (Lockentauben, blauschimmel, 478 P), Anton Zimmer (Rheinische Ringschläger blau mit schwarzen Binden, 578 P).

Jugendkreismeister sind: Lukas Wachsmann (Australorbs, schwarz und New Hampshire, goldbraun, jeweils 379 P), Noel Weiß (Italiener schwarzweiß-gescheckt, 376 P), Ludwig Ehrhardt (Bantam, schwarz, 377 P), Maja Sauer (Zwerg-Australorps, schwarz, 380 P), Felix Culmbacher (Zwerg-Niederrheiner, orangebrüstig, 378 P), Nico Schmidt (Zwerg-Wyandotten, gelb-schwarz-columbia, 381 P), Niklas Schneider (Zwerg-New Hampshire, goldbraun und Deutsche Modeneser Schietti, blau ohne Binden, jeweils 376 P), Pascal Fischer (Zwerg-Italiener, orangefabig, 378 P), Alice Spindler (Coburger Lerchen Silber mit Binden, 379 P), Felix Wachsmann (Mittelhäuser, weiß, 380 P und Texaner kennfarbig, hell, 378 P), Toni Wich (Deutsche Modeneser Schietti, weiß, 378 P), Noah Heilingloh (Fränkische Trommeltauben, weiß, 380 P), Nico Neumann (Rheinische Ringschläger, blau mit silbernen Binden, 378 P). ake