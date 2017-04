Gefahrgutflüssigkeit ausgelaufen - Großeinsatz in Coburg

Wie die Polizei berichtet ist es am Mittwochmorgen auf einem Betriebsgelände einer Spedition zu einem Betriebsunfall gekommen. Ein Fass mit einer Gefahrgutflüssigkeit wurde bei Verlagerungen mit einem Gabelstabler beschädigt, so dass sich der gesamte Inhalt des Fasses in der Halle verteilte.



Die Flüssigkeit mit einem sehr niedrigen Flammpunkt entwickelt auch giftige Dämpfe, so dass das ganze Areal durch die Rettungskräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zunächst abgesperrt wurde, ein Betreten war nur mit Schutzausrüstung möglich.



Nach kurzer Zeit konnte jedoch insofern Entwarnung gegeben werden, als dass zumindest keine akute Explosionsgefahr bestand.Zwei Arbeiter klagten über Beschwerden, so dass diese ärztlich versorgt werden mussten.



Zwischenzeitlich ist die Halle entsprechend gelüftet, und die Flüssigkeit kann durch eine Fachfirma entsorgt werden. Eine Gefahr für die Anwohner hat zu keinem Zeitpunkt bestanden.