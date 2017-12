Garagenbrand in Rödental - vier Fahrzeuge beschädigt

Ursache noch unklar





Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.



red



Eine Zeitungsausträgerin bemerkte laut Polizeiangaben, kurz nach 4.15 Uhr, Rauchgeruch in der Neuhofer Straße und wählte den Notruf. In Rödental, im Stadtteil Waldsachsen war in einer Garage Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen rasch auch auf den an die Garage angebauten Carport über, in dem auch Holz gelagert war.Ein dort geparkter VW brannte komplett aus, drei weitere Fahrzeuge wurden zum Teil erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Dass die vier Fahrzeuge beschädigt wurden, konnte die Feuerwehr nicht mehr verhindern, wohl aber ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus.Dadurch konnte eine Eskalation zum Großbrand vermieden werden. Nach Angaben der Polizei waren etwa 60 Feuerwehrleute an dem Einsatz beteiligt. Dazu kam neben den Polizeikräften auch der Rettungsdienst.Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Sachschaden wird aber auf etwa 60 000 Euro geschätzt. Die Brandursache war am Dienstag Nachmittag noch unklar. Allerdings hatten sich bis dahin auch keine Hinweise auf die Möglichkeit einer Brandstiftung gefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.Die Brandfahnder der Kripo Coburg übernahmen vor Ort die Ermittlungen zur bislang unklaren Ursache des Feuers. Personen, die am Donnerstagmorgen, in der Zeit von etwa 4 Uhr, bis gegen 4.30 Uhr, Wahrnehmungen bei dem Anwesen in der Neuhofer Straße gemacht haben, sollen sich bei der Kripo Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 melden.