Gänsehaut mit kurzem Nachspiel

Samstagabend, kurz nach halb Sieben. Die Sonne vor der HUK-Arena färbt den Himmel tief rot. Eine Menschenschlange vor dem Haupteingang. Polizisten stehen links und rechts, beobachten die Fangruppe. Alle werden kontrolliert, manche müssen in ein Zelt und sich ausziehen.

Seit die Coburger "Westkurve" in der Nürnberger Arena Pyrotechnik gezündet hat, sind die Sicherheitsmaßnahmen erhöht worden beim Handballderby zwischen dem HSC 2000 Coburg und dem HC Erlangen.



Nicht 99, sondern 800 Luftballons

Fünf Trommeln und zwölf Fahnen aus Erlangen sind angemeldet beim HSC Coburg, das müssen die Fangruppen gegenüber den Vereinen immer. Nicht gemeldet sind allerdings: 800 blaue und rote Luftballons. Die HCE-Fans teilen sie untereinander auf, stopfen sie sich in die Schuhe, unter den Pulli oder in die Hose.

Bereits auf dem Parkplatz stimmen sie sich auf das Derby ein. "Wer nicht hüpft, der ist aus Coburg", hallt es bis zur Arena. Dann macht sich die Crew auf den Weg. Innerhalb der Erlanger Anhängerschaft gab es in der Vergangenheit auch schon mal Differenzen. Manche der älteren Fans halten die "SC13", wie die 2013 gegründete Gruppe heißt, für aggressiv und provokant. Der Verein aber steht hinter den Supporters.

Als eine junge Erlangerin ihre Luftballons aus ihrer Pulli-Tasche nimmt, müssen die Ordner schmunzeln: Sind ja nur Luftballons. Die dürfen rein.

Im Block selbst sortieren sich Erlangen Fans gleich in den ersten Blöcken in den unteren Reihen, alle tragen rote T-Shirts. Auch im Block passiert schon Einiges, obwohl bis zum Anpfiff noch eine halbe Stunde Zeit ist.



Selke: "Das war sehr ungünstig"

Die Coburger "Westkurve" hat sich oberhalb der Erlanger platziert. Die Supporters Crew macht das nervös, Ordner stellen sich dazwischen. "Das war sehr ungünstig", kritisiert später René Selke. Der Geschäftsführer des HC Erlangen ist zwei Tage nach dem "angeblich so fairen Duell" (O-Ton Selke) verärgert: "Wir sind es unseren Fans schuldig, hier noch einmal für Aufklärung zu sorgen". Der Ex-Torhüter des HSC Coburg kritisiert auf das Schärfste, dass ausgerechnet die als "gewalttätig eingestuften Coburger Fans" direkt neben "unseren rund 650 friedlichen Erlanger Anhängern in der HUK-Arena gestanden haben". Also genau diagonal von ihren sonstigen Plätzen.

Selke weiß nach eigenen Angaben genau, dass es vor, während und nach dem Spiel ständig zu Provokationen, Beleidigungen und Anpöbelungen kam. "Soweit hätte es gar nicht kommen müssen, wenn die Jungs dort gestanden hätten, wo sie immer stehen", schimpft Selke.

Aber zurück zu den schönen Dingen des Handballs: Als die Spieler einliefen, zelebrieren die Coburger ihre Choreografie - alles in Gelb. Fast alles, denn an einer Seite ist alles Rot und Blau, die Erlanger halten ihre Luftballons in die Höhe, davor thront der Banner der Supporters.

Noch lauter sind aber ganz klar die Coburger Fans. Deutlich in der Überzahl peitschen sie ihr Team erfolgreich nach vorne. Jeder HSC-Treffer gleicht einer Eruption, alle springen auf, jubeln, trommeln, ballen ihre Fäuste. Der ganz große Teil dieser begeisterten Fans will nichts anderes als den HSC 2000 kämpfen und siegen sehen. Und das klappt bekanntlich am Ende ja auch. Mit 30:38 gewinnt Coburg das Prestigeduell.

Während die Erlanger in der Schlussphase langsam, aber sicher verstummen, werden die HSCler im lauter und stimmen ihre Freudengesänge an. Es wird gehüpft, gesungen, geschrien, getanzt und fleißig getrommelt. Als gäbe es kein Morgen. Viele haben längst Schweißperlen auf der Stirn. Doch auch die pure Freude ist den vielen "Gelben" mitten ins Gesicht geschrieben.



Wahl-Coburger schreit für HCE

Ganz vorne im Erlanger Block steht Alex Rittmann. Er ist einer der beiden Vorsänger, er gibt den nächsten Anfeuerungsruf vor, brüllt ihn der Erlanger Kurve entgegen. Rottmann wohnt und studiert ausgerechnet in Coburg. Beim Frankenderby ist er der HC-Fan mit der kürzesten Anreise. In der Stadt des Derby-Rivalen zu leben, ist dabei gar nicht schlimm: "Wenige meiner Coburger Freunde interessieren sich für Handball." In der Arena ist das natürlich ganz anders.

Rittmann reißt wieder seine langen Arme hoch, als könnte er damit noch die Erlanger Fans in der letzten Reihe berühren, und brüllt. Doch diesmal sind alle Mühen vergebens, der HC Erlangen verliert, weil Coburg an diesem Tag den größeren Willen hat und weniger Fehler macht. Trotzdem wird in der Kurve für die eigenen Spieler applaudiert, Pfiffe gibt es nicht. Dann packt die Erlanger Supporters Crew ihre Sachen und geht.



Ein trauriges Nachspiel

Alle wollen gemeinsam zu den Autos. Es ist dunkel. Die Erlanger sind enttäuscht. Eigentlich möchten alle am liebsten schnell nach Hause. Die ersten sitzen bereits im Auto, voll bepackt mit Trommeln und Fahnen, da taucht eine Gruppe Männer auf, sie tragen schwarze Pullis. Sie pöbeln, beleidigen die Erlanger.

Die Stimmung kippt, wie aus dem Nichts ist sie da: die aggressive Derby-Rivalität. Wenn jetzt jemand etwas Falsches sagt, kracht es. Diese Coburger wollen provozieren, noch aber bleibt alles ruhig - weil die Erlanger nicht reagieren.

Gemeinsam gehen sie zum nächsten Auto, laden die restlichen Trommeln ein. Die Coburger Gruppe folgt ihnen, beginnt wieder zu provozieren. Diesmal können sie Erlanger Anhänger in einen Streit verwickeln. Die Funken sprühen, dann schreitet die Polizei ein. Immer wieder scheint es doch noch zu kippen.



Die Polizei schreitet ein

Bis sich alle beruhigt haben, dauert es fast so lange wie vorher das Handball-Spiel. Die Coburger Polizei bestätigt am Montag, dass vier Kollegen für Ruhe und Ordnung gesorgt haben. Zu Handgreiflichkeiten, gar Schlägereien oder Sachbeschädigungen sei es nicht gekommen. Lediglich eine Anzeige wegen Beleidigung, so ein Polizeisprecher, läuft gegen Unbekannt. Grund: Ein Plakat an der Autobahnbrücke mit der Aufschrift: "Not Welcome! Scheiss HCE!"

Etwas abseits auf diesem Parkplatz warten andere Fans aus Erlangen, neben ihnen stehen Coburger in gelben Trikots. Sie unterhalten sich über den verdienten Sieg, den Abstieg, ihre Vereine. Auf Augenhöhe. Friedlich. So wie es sein soll.