Fürth am Berg feiert 700 Jahre Geschichte

In diesem Jahr ließen es die Fürther zu ihrer Kirchweih besonders krachen, denn sie feierten gleichzeitig ihr 700-jähriges Ortsjubiläum. Denn auch Fürth am Berg zählt zu den neun Neustadter Stadtteilen von 21, die 1317 erstmals urkundlich erwähnt wurden.



Dafür, dass es ein großartiges Fest wurde, sorgen die sieben Ortsvereine, der Gesangverein "Liederkranz", die Freiwillige Feuerwehr, der sportliche TSSV, der rührige Obst- und Gartenbauverein, die Grenzlandschützen, der Antennen- und der Burgverein. "Ein normales Wochenende wäre für unser Fest viel zu kurz", waren sich alle mit dem Vorsitzenden des TSSV und des Festausschusses, Bastian Schober, einig. Drei Jahre bastelte der Festausschuss am Programm.



Die Firma Gerlicher räumte für das Fest eigens ihre Maschinenhalle leer. Alle Landmaschinen, Gartengräte und Oldtimer-Traktoren schmückten die Feststraße und konnten gleichzeitig in einer Ausstellung bewundert werden. Denn immerhin wird die Firma Gerlicher in diesem Jahr 125 Jahre alt.



In der Festhalle kündigten Fanfarenklänge die ersten Händler und Burgwächter an. Diese zogen, in historische Kostüme gekleidet, den mit Waren bestückten Handwagen über die Bühne zur Zollstation. So musste es sich früher zugetragen haben, denn das kleine Dorf lag an einer damals belebten Handelsstraße und erhielt seinen Namen nach der Furt, die hier durch die Steinach führte.



Erinnerungen geweckt

Kleine Theaterszenen, musikalische Einlagen und kleine Reden erzählten die Dorfgeschichte. Radio-Eins-Moderatorin Julia Bach lieferte stets den historischen Hintergrund und führte charmant durchs gesamte Programm. Erwin Röther von hüben (West) und Walter Friedrich von drüben (Ost) erzählten aus der Zeit, als die Grenze dicht hinter Fürth am Berg verlief. Früher gab es auch noch Unterricht in der Alten Schule, was Dieter Zwingelberg als ehrwürdiger Herr Lehrer mit einigen Kindern nachspielte. Da wurden die Fingernägel und Tornister der Schulkinder kontrolliert, Mädchen kicksten und Buben machten einen Diener vor den Erwachsenen. Vom Schulleben erzählten Lore Martin und Gebhard Roschlau, was bei der älteren Generation Erinnerungen weckte. Zahlreiche Bilder auf der Leinwand erzählten ebenfalls aus der Geschichte bis zur Dorferneuerung.



"Vor kurzem haben wir Bilder des Kirchentags zum 500. Reformationsjubiläum gesehen. Fürth am Berg ist noch zweihundert Jahre älter, hat mehr Erfahrung, auch im Feiern. Das sieht man am Programm, da sind Macher am Werk, phänomenal", lobte Oberbürgermeister Frank Rebhan (SPD). "Dass wir nunmehr über siebzig Jahre in Frieden und mehr als 25 Jahre wiedervereinigt leben, das wissen die Fürther besonders zu schätzen". Geschichte und Charakter hätten eine Gemeinschaft entstehen lassen, die Vorbildcharakter habe. "Fürth am Berg ist also ein besonders Stück Neustadt, wir sind froh, dass wir euch haben. Auch ich habe ein besonderes Verhältnis zu Fürth am Berg: Ich habe mein Herz an Fürth am Berg verloren."



"Geschichte schreiben die Menschen, die hier leben, die sich engagieren", dankte Landrat Michael Busch (SPD) und zollte seinen Respekt für das, was die Fürther alles auf die Beine stellten. Heimatpflegerin Isolde Kalter hielt keinen historischen Vortrag, dafür gab es ja eine Festschrift. "Fürth am Berg beschäftigt sich permanent mit seiner Geschichte, gibt mehrmals eine Fürther Dorfzeitung heraus und hat in einem Buch über Burg und Dorf geschrieben", sagte sie. Die Dorfzeitung sei ebenso geschichtsträchtig, denn sie informiere über die Gegenwart. "Damit legt man den Grundstein für die Geschichtsforschung der folgenden Generationen", sagte Kalter. Eigentlich würden Kirchweihen meistens im Herbst stattfinden, ursprünglich am Namensfest des Kirchenheiligen. Fürth am Berg zählte bis 1948 kirchlich zu Mupperg zählte, wo die Kirche dem Heiligen Geist geweiht war. "So kam es zu diesem ungewöhnlichen Kirchweihtermin an Pfingsten", erläuterte Kalter.



Sie wartete auch noch mit einer Fürther Besonderheit auf: Der letzte Kirchweihtanz galt früher dem "Solohalter", dem Mann, der für die Ordnung beim Tanzen zu sorgen hatte. "Ohne aufzuhören, tanzte er im Dreher mit jeder Schönen im Saal, jede kam dran, auch die Alten und die ganz Alten. Da gab es keine Mauerblümchen, wenn der Fürther Drehertänzer die Kirchweih austanzte." In Fürth ging es nach dem Festabend mit der Oldie-Tanz-Party erst einmal richtig los, mit Radio-Eins-Moderator Rico Böhme.