Fünf Stunden "Scherneck Helau"

von MICHAEL STELZNER

Es ist wieder soweit - in Scherneck ist Faschingszeit. Der TSV Scherneck veranstaltet alle zwei Jahre seine im gesamten Landkreis bekannten Faschingssitzungen. In diesem Jahr finden wieder sechs Sitzungen in der Turnhalle im Sportheim, unter dem Motto "Mit Humor am rechten Fleck - beim TSV Scherneck" statt.

Hierzu wurde die Turnhalle in einer Unterwasserwelt verwandelt. Aus den Luken eines U-Boots schauen bekannte Schernecker Akteure auf das fünfstündige ausgelassene Treiben, mit der Kapelle Logo, durch das wieder gekonnt und bewährt der singende Wirt aus Meschenbach, Jockel Müller führt. Schon wie beim letzten Mal hat sich Jockel Müller mit Max Forkel einen Co-Moderator gesucht.



Tanz, Musik und Bütt

19 Programmpunkte, mit einer gelungenen Mischung aus Tanz , Musik und Bütt, alles gespickt mit Witz und Humor werden den ganzen Abend lang von den über 120 freiwilligen Akteuren vor und hinter den Kulissen dem Publikum in profihafter Manier präsentiert und dabei die die Lachmuskeln sowie die Hände stark strapaziert.Die Büttenreden werden frei, ohne Manuskript, vorgetragen. Der TSV Scherneck schafft es zudem immer wieder, neue Leute auf die Bühne zu bringen und für den Schernecker Fasching zu begeistern.

Den ganzen Abend lang ist der Schlachtruf "Scherneck Helau" zu hören. Außerdem wird die Schernecker Faschingshymne "Ja, wir wollen so gern einen heben" vom Publikum, bis zum Schluss der Sitzung gegen Mitternacht, intensiv geübt und beim Finale so lautstark gesungen, das die Halle regelrecht bebt. Zusammen mit zahlreichen Ehrengästen zog die Rote Garde zu Beginn in die Halle ein.

Danach ging es mit den jüngsten Mitgliedern des TSV Scherneck, den Tanzmäusen" weiter. Im karierten Dirndl sind die 17 kleinen Akteure auf der Bühne zu sehen, die zu bekannten Bayerischen Melodien über die Bühne wirbeln. Barbara Arnold und Timo Kleiber, sammelten zwei Jahre lang, Nachrichten aus dem Gemeindegebiet und aus dem Landkreis und präsentieren diese in den "Scherneck News" recht kompakt und lustig aufbereitet bei den Sitzungen, Die "Nachrichtensendung" ist schon seit vielen Jahren ein fester Bestandteil in den Sitzungen. Der Nachbarort sollte künftig Bad Untersiemau heißen, nachdem am Mühlteich in Untersiemau eine Freizeitanlage mit Kneippbecken entstehen soll.



Täglicher Wahnsinn und Filmhits

Gardetanz in Perfektion, wo die Mädels ihre Beine regelrecht gegen die Decke warfen, zeigten die drei Garden, die Roten, Grünen und Blauen Funken auf der Bühne. Mit bekannten Partyhits brachte das "Gänsmarkt-Trio", mit Nadine Hauck, Claudia Rose und dem singenen Bauhofchef der Gemeinde Untersiemau, Dieter Reißenweber, die Halle zum Kochen. Über den täglichen Wahnsinn mit ihrem Sohn Gerome Pascal sprach in lustiger Weise Nicole Stark, die feststellte das Männer anders Tanken wie Frauen . "Body schieß mich tot" - so interpretiert Heike Schneider die Abkürzung BMI, sie ist aus dem Schernecker Fasching nicht mehr wegzudenken.

Nach der Pause tanzten die "United Dreams" bekannte Filmhits aus den 80er Jahren, genauso wie die Tanzgruppe Fame, die zu Musik aus den 80er und 90er Jahre und der Neuzeit einen Flotten Tanz zeigten. "Keiner ist perfekt, aber wir Franken sind verdammt nah dran", stellte Timo Kleiber fest, der als Franke auf der Bühne zu sehen war und kurz von seinem Sohn Max Forkel unterstützt wurde.



Halle bebte beim Männerballett

Der Zahl Sieben hat sich die Gesangsgruppe "New Formation" mit sieben Damen verschrieben, die nicht nur auf der Bühne, sondern auch durch das Publikum gingen. Christian Erkenbrecher und Andreas Lösch waren die "Schernecker Statuen auf dem Dorfplatz" , die mit Matthias Erkenbrecher das Schernecker Dorfgeschehen beleuchteten, darunter ein Schernecker Zigarettenautomat, der gesprengt wurde und das Problem mit den Schernecker Pferden. Auch brachten die drei als das "Schernecker Hackstocktrio" noch eine Gesangseinlage zum besten.

Ein besonderer Höhepunkt kam zum Schluss. Die "Itzgrundnixen", das Männerballett der Freiwilligen Feuerwehr, ist immer wieder eine besondere Augenweite und brachte die Halle mit seinem Tanz zu "Funky" fast zum Beben. Beim großen Finale am Schluss versammelten sich alle Akteure noch einmal auf der Bühne. Bis in die frühen Morgenstunden spielte die Kapelle Logo auf und es herrschte im Sportheim ein tolle Faschingsstimmung.



Noch Restkarten

Weitere Sitzungen im Schernecker Faschingstempel finden am 20., 21., 27., 28. Januar sowie am 4. Februar statt. Restkarten für die Sitzungen sind noch bei Heike Schneider (Telefon 0151/6102 9195) erhältlich. Für die kleinen Narren geht es in der Schernecker Unterwasserwelt am 5. Februar, um 14 Uhr mit einem Kinderfasching weiter .