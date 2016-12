Frohe Botschaft all überall in der Region Coburg

Arnold Kroll, Pfarrer in Weißenbrunn vorm Wald





"Oh, du fröhliche ..." Das Thema für die Predigt zu Heiligabend in der Dreifaltigkeitskirche Weißenbrunn hat Pfarrer Arnold Kroll in einem der bekanntesten Weihnachtslieder gefunden. "Welt ging verloren", heißt es in der ersten Strophe. Darin spiegelt sich der Gedanke an die Angehörigen der Opfer in Berlin, die Weihnachten in diesem Jahr wohl nicht feiern können. Aber für viele von uns kommt auch auf andere Weise eine Zeit im Leben, wo ihre Welt für sie verloren scheint. Da ist die enge Kindergartenfreundschaft, die mit dem Übertritt in die Schule verloren geht, der Verlust eines Partners oder eine andere tiefe Umwälzung aller Lebensumstände, die uns verzweifeln lässt. Das Thema führt zu unser aller Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach der Liebe Gottes, die das Lied in seiner Fortführung "Christ ward geboren, freue, freue dich, oh Christenheit!" anklingen lässt. Einer Liebe, die Grund dafür war, dass Gott sich zu uns begeben hat. Damit führt das Thema zum Weihnachtsfest, dessen Hintergrund darin besteht, daran zu erinnern, dass Gott die Menschen liebt.

Der Familiengottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche mit Krippenspiel beginnt um 15 Uhr, die Christvesper um 17 Uhr.







Michael Meyer zu Hörste , Pfarrer in Neustadt

Die Weihnachtsbotschaft in der Christnacht der Neustadter Stadtkirche, bringt uns dieses Jahr der Hirte Simon. Simon ist anders, kein gewöhnlicher Hirte. Er ist kein geselliger Zeitgenosse, sitzt nicht gern mit den anderen am Feuer. Nur einen lässt er in seine Nähe, seinen Hund Jo. Als er in der Geburtsnacht Jesu die Worte der Engel hört: "Fürchtet Euch nicht! Siehe ich verkündige euch große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren." knurrt er nur. Für ihn gibt es keine Freude mehr. Das ist lange vorbei. Durch seinen Hund Jo findet er schließlich den Weg in den Stall. Dort widerstrebt es ihm einzutreten. Sich aus der Dunkelheit zu lösen und ins Licht zu gehen, das missfällt ihm. Das Licht macht ihn unruhig, es nimmt ihm jeden Schutz. Kein Verstecken mehr. Doch er traut sich. Er geht den Schritt in den Stall und wird dafür belohnt. Als in ihm die Worte der Engel nachschallen, merkt er, wie Weihnachten ihn verändert. Trotz aller Lasten, die er zu tragen hat. Trotz aller Mühen um ihn herum, verlässt er den Stall als ein anderer, als er ihn betreten hat.





Heidi Reith, Pfarrerin in Weidhausen

"Warum sind Sie eigentlich heute in die Kirche gekommen?" Das wird Pfarrerin Heidi Reith ihre Gemeinde in Weidhausen zu Beginn ihrer Predigt fragen. War es starker Glaube? Oder wollten die Kirchgänger die immer wieder gehörten und gelesenen Worte der Weihnachtsgeschichte hören: "Es begab sich aber zu der Zeit als ein Gebot von Kaiser Augustus ausging ..." Worte, die ein wohliges Gefühl wecken, ein bisschen heimelig und verbunden mit Erinnerungen an Kindheit und Weihnachtsmann. Sie wird an Maria Erinnern und ihre Gedanken bei ihrem Weg in die Fremde aber auch an Menschen erinnern, die heute vor Kriegen und Umweltkatastrophen fliehen. Sie kommen auch nach Deutschland. "Wie lange schauen wir noch zu, bevor sich wirklich etwas ändert an unserem Verhalten, das ja mitverantwortlich ist für diese Flucht?", wird Pfarrerin Reith fragen. Die Gläubigen sind eingeladen zum Gottesdienst am 24. Dezember, um 22 Uhr, in der evangelischen Kirche in Weidhausen oder dazu, sich mit den Königen zu überlegen, was wir dem Christkind schenken können im Gottesdienst am 24. Dezember, um 17 Uhr, oder gespannt sein, wie Gott uns zu sich einlädt, am 25. Dezember, um 9:30 Uhr.





Christian Rosenzweig, Pfarrer in Bad Rodach

Im Zentrum von Weihnachten steht ein unfassliches Wunder: das Wunder der Menschwerdung Gottes; ein Geheimnis von unermesslicher Tiefe, dem letztendlich nur in ehrfürchtiger Anbetung begegnet werden kann. Gott selbst kommt bei uns an und sein Licht bricht herein in diese oftmals noch so dunkle Welt.

Was es deshalb heißt, im Angesicht der Finsternis dieser Erde, die sich in dem grausamen Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt aktuell besonders drastisch gezeigt hat, auf das Licht Gottes zu vertrauen, das steht im Zentrum meiner diesjährigen Weihnachtspredigt. Und ich meine: Es ist wohl kein Zufall, dass schon im Namen "Weihnacht" die Nacht mit genannt ist. Gott kommt auf die Erde also nicht am helllichten Tag, sondern gerade im Dunkeln erscheint Er. Dann, wenn wir am wenigsten mit ihm rechnen, ist er oft am allernächsten. Von einem ärmlichen Jungen und einem traurigen Schneider, die das erfahren durften und die inmitten ihrer Lebensverfinsterung Gott begegnet sind, werde ich erzählen - in der Hoffnung, dass deren weihnachtlichen Momente auch uns anrühren und helfen, in aller Finsternis auf das Licht Gottes zu bauen!







Eckhart Kollmer, Pfarrer in Schottenstein

Botschaft oder Inhalt des Heiligen Abends?!

Eigentlich ist das ganz klar: Im Mittelpunkt steht das Kind, ein ganz kleiner Mensch, einer, der auf die Anderen angewiesen ist, der selber noch nichts kann, der kein Bruttosozialprodukt steigert, der nicht an seiner Selbstperfektionierung arbeitet, der einfach bloß da ist, lacht, schreit, schläft, trinkt, in die Windel macht.

Man kümmert sich um ihn, man freut sich über ihn, man macht sich Sorgen: man liebt ihn.

Ein kleiner Mensch.

Das ist Gott. Oder so....

Es gibt nichts Wichtigeres und Größeres, als den kleinen Menschen.

Schau Dir die kleinen Menschen an - auch Dich selber, dann weißt du Bescheid.

Ich werde Weihnachten feiern, obwohl in der Welt viel Schlimmes passiert.

Denn ein Licht scheint in der Finsternis (Jes. 9,1).









Kirche in Coburg: Fakten & Zahlen





Katholisch Das römisch-katholische Dekanat Coburg umfasst den Seelsorgebereich Coburg Stadt und Land (mit St. Marien Bad Rodach), die Pfarreiengemeinschaft Seßlach (mit Autenhausen, Kaltenbrunn und Neundorf) sowie die Pfarreiengemeinschaft Ebersdorf-Neustadt-Rödental.



Evangelisch Zum Dekanatsbezirk Coburg gehören etwas mehr als 70 000 evangelische Gläubige in 51 Kirchengemeinden. Bis in den Landkreis Coburg reicht auch das evangelische Dekanat Michelau mit insgesamt 20 Gemeinden und 26 000 Mitgliedern. Das Dekanat ist organisatorisch unter anderem für die Kirchengemeinden Bad Staffelstein/Herreth, Gemünda, Heilgersdorf, Lahm/Gleußen, Neuensorg, Schottenstein und Tambach zuständig.