Frau von Transporter erfasst: Rettungshubschrauber-Einsatz in Ebersdorf

Wie die Coburger Polizei berichtet, kam es gegen 19 Uhr am Freitagabend zu dem schweren Unfall im Landkreis Coburg.



Beim Abbiegen von der Canterstraße in die Bahnhofstraße in Ebersdorf übersah der 25-jährige Fahrer eines Kleintransporters die junge Frau, als sie unmittelbar vor ihm die Straße überquerte. Die 21-Jährige wurde von dem Transporter erfasst.



Bei dem Zusammenprall zog sich die Frau schwere Verletzungen im Brust- und Beckenbereich zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Erlangen geflogen werden.



Gegen den 25-jährigen Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt.