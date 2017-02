Frankens Touristiker setzen auf Coburg

Prächtige Zahlen hat der Tourismusverband Franken am Freitag in Nürnberg präsentiert. Von einem neuen "Allzeitrekord" bei den Besucherzahlen hat Innenminister Joachim Herrmann (CSU), Vorsitzender des Tourismusverbandes, gar gesprochen. Damit das so bleibt, setzt der Tourismus-Verband in diesem Jahr besonders auf ein Thema und eine Stadt: Luther in Coburg.



Die Landesausstellung "Ritter, Bauern, Lutheraner" wird im Mai eröffnet und soll das ganze Jahr zahlreiche Gäste nach Coburg und Franken locken. Auf der Burg verbrachte der Reformator mehrere Monate seines Lebens. Auf der Veste wird auch die Landesausstellung zu sehen sein. Die dicken Mauern boten Luther fünf Monate Schutz vor seinen Verfolgern. An die Wand seines Zimmers schrieb Luther den tröstenden Spruch: "Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen." Der Rest ist Geschichte.



Lutherzimmer als Herz

Die beiden "Lutherzimmer" auf der Veste Coburg, die der Reformator im Jahr 1530 bewohnte, sollen das Herz der Landesausstellung bilden. Daneben soll die "Große Hofstube" auf der Veste ein zentraler Ausstellungsort werden. In dem prächtigen spätgotischen Saal lassen die Macher der Schau vom "Haus der Bayerischen Geschichte" die reformatorischen Ideen von Martin Luther mit der gesellschaftlichen Realität in Zeitalter der Renaissance um 1500 aufeinanderprallen.



Innenminister Herrmann freut sich auf die Eröffnung der Schau in Coburg am 9. Mai und setzt im Hinblick auf die Stärkung des Tourismus in der Region große Hoffnungen in die Ausstellung im Jubiläumsjahr der Reformation. "Wir erwarten uns von der Landesausstellung einen deutlichen Zuwachs der touristischen Gäste in Coburg", sagte Herrmann am Rande der Pressekonferenz am Freitag in Nürnberg auf Nachfrage. Der Minister ist sich sicher, dass die Ausstellung den Fremdenverkehr rund um Coburg spürbar beleben wird. Schließlich können die Besucher auf Luthers Spuren durch die Vestestadt wandeln und die Geschichte hautnah erleben. "Es ist herrlich, sich in Coburg aufzuhalten", schwärmte Herrmann von der Vestestadt mit seiner großen Tradition und langen Geschichte.



Derzeit rangiert Coburg in puncto Übernachtungszahlen in Franken eher im Mittelfeld und kämpft mit Städten wie Eichstätt (106.000) oder Dinkelsbühl (150.000) um die Plätze auf der Beliebtheitsranglisten. Im letzten Jahr gab es allerdings auch in Coburg eine Steigerung bei den Übernachtungen in Höhe von 3,7 Prozent auf insgesamt rund 136.000.