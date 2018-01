Fotoclub Coburg beschenkt die Stadt Rödental

Bis Ende Februar schmückte die beeindruckende Bilderausstellung "Rödentaler Bilderbogen", von Mitgliedern des Fotoclubs (FC) Coburg liebevoll zusammengetragen, sämtliche Wände im Rödentaler Rathaus und erfreute damit zahlreiche Besucher.

Das Interesse der Stadt daran schien ungebrochen. "So schöne Bilder hatten wir bisher in unserer Sammlung noch nicht zu Gesicht bekommen", zeigte sich Bürgermeister Marco Steiner (FW) gestern begeistert, als der FC dem BM einen Besuch im Rathaus abstatte.



75 Fotos geschenkt

Um diese Fotos zu erwerben, wählte die Stadt den einfachsten Weg. Sie ging auf den FC zu. Und jetzt darf sich die Stadt richtig freuen, denn erster FC-Vorsitzender Klaus Wöhner hatte eine Überraschung mitgebracht: Der FC schenkte der Stadt 75 Fotos dieser Ausstellung in einer Bildgröße von 30 auf 40 Zentimeter. Was für ein bemerkenswertes Geschenk für die Stadt, denn wie Steiner andeutete, sei die Stadt immer mal wieder auf der Suche nach dem Besonderen. Dass die Stadt Rödental allen Fotografen schon immer was zu bieten hatte und auch hat, davon konnten sich im vergangenen Jahr dann auch die FC-Kameraprofis auf ihren Foto-Streifzügen durch viele Eckchen der Stadt und den Stadtteilen überzeugen.



Ihre Kamera hielt unzählige Momente fest, sowohl ein bisschen Historisches wie auch Aktuelles. Anhand einer Multi-Vision-Präsentation konnte Steiner den wunderbaren Foto-Schatz gleich bewundern. Die passende Musik dazu weckte spontan eine Sehnsucht, sich gleich genau dorthin auf den Weg zu machen. Da standen die markanten Baudenkmäler wie das Schloss Rosenau, eine bei Dunkelheit in Licht getauchte Orangerie, die geschichtsträchtige Domäne mit ihrer Johanniskirche, selbst wenn teils auch nur Details davon, die entdeckt werden wollten und dann die Weite der Flur mit ihren Naturschönheiten zu jeder Jahreszeit.



Auf richtigen Moment gewartet

Auch bauliche Veränderungen und Fortschritte von Tunnel- und Autobahnbrückenbau inmitten dieser weiten Landschaft oder schlichtweg die fließenden und stehenden Gewässer und schön restaurierte Häuser der Rödentaler, um einiges zu nennen, waren auf den Fotos zu sehen. Die Fotografenaugen entdeckten zudem noch so viele Details, die beim flüchtigen Hingucken von Spaziergängern nicht einmal wahrgenommen werden.

"Auf den passenden Moment wie beispielsweise auf einen Abendhimmel, haben unsere Fotografen gewartet und dann auch aus verschiedenen Perspektiven solange fotografiert, bis der Fotograf mit seinem Bild zufrieden war", wusste der FC-Vorsitzende. Wöhner dankte Steiner, dass der FC bereits zum zweiten Male seine Fotokunst in der Stadt Rödental präsentieren durfte. "Was machen wir nun mit den ganzen Bildern, fragten wir uns. So kam uns diese Idee, der Stadt diese zur Verfügung zu stellen", so Wöhner. "Es war zwar ein großer Kostenfaktor für den FC, aber wir tragen das gern und möchten der Stadt die Bilder schenken".



Für die Stadt Rödental stecke in den Bildern ein Wert, über den niemand nachdenken möchte, meinte Steiner. "Das sind Werte für uns, die uns in vier Jahrzehnten immer neue Perspektiven aufweisen" versicherte der Bürgermeister.

Ferner arbeite die Stadt an einer neuen Broschüre und werde diese sicher auch mit diesen wunderbaren Fotos schmücken. Bei passender Gelegenheit werde sich die Stadt dafür auch revanchieren, meinte Steiner.