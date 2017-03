Flashmob gegen Abschiebungen in Coburg

"8. März in Kabul: Bei einem terroristischen Anschlag werden mindestens 150 Passanten verletzt oder getötet." Menschen sinken nach dieser Ansage per Megafon in der Coburger Spitalgasse zu Boden und bleiben regungslos liegen. Sie wollen am Samstagnachmittag auf die lebensbedrohliche Situation in Afghanistan und die Opfer der gewaltsamen Auseinandersetzungen aufmerksam machen und gegen die Abschiebung von Flüchtlingen in diese Krisengebiete protestieren.



Immer mehr Opferzahlen werden durchgesagt. Zu dem Flashmob hatte das Bündnis gegen Abschiebung in Krisengebiete auf seiner Facebook-Seite auf gerufen. Damit schloss sich das Bündnis aus Geflüchteten, Einzelpersonen, Initiativen und Organisationen dem bundesweiten Protest gegen die Abschiebepolitik an und lud im Anschluss an den Flashmob zu einer Gesprächsrunde, moderiert von Thomas Apfel von Radio Eins. Die Veranstaltung endete mit einer Menschenkette um den Marktplatz.



"Ich bin wirklich total glücklich, dass so viele heute gekommen sind", betont Wolfram Klatt, der zusammen mit Ruth Schulz die Aktion ins Rollen gebracht hat. Er setzt sich ehrenamtlich für Menschenrechte und Flüchtlinge ein und konzentriert sich hierbei auf die aktuelle Situation bezüglich der Abschiebung von Flüchtlingen zurück in Krisengebiete. "Dieses Thema muss einfach angegangen werden, und ich merke in meinem eigenen Umfeld, dass die Sensibilität und auch der Wunsch vorhanden sind, gegen diese Ungerechtigkeit zu protestieren."



Zurück - und verletzt

Zu der Gesprächsrunde, die auf einer Bühne auf dem Marktplatz stattfand, lud Klatt unter anderem Vertreter der Kirchengemeinde wie auch die Familie von Atiqullah Akbari aus Strullendorf ein. Der 24-jährige Afghane, der als hervorragend integriert galt, wurde am 23. Januar in einer "Nacht und Nebel"-Aktion, wie seine Betreuerin Uschi Josath es nennt, zurück nach Kabul geschickt.



In der von der Bundesregierung als sicher eingestuften Stadt wurde der Flüchtling bei einem Selbstmordattentat verletzt. "Er ist total fertig und weint fast nur noch", erzählt Uschi Josath im Gespräch mit Thomas Apfel. Sie wisse gar nicht, wie viele Stunden sie täglich telefonieren, bis er abends schließlich erschöpft einschlafe. "Er ist so hoffnungslos, ein Fremder in der eigenen Heimat. Er hat gesagt, er will nicht mehr leben, wenn er nicht zurückkommen kann." Für Uschi Josath und ihren Mann ist Akbari in dem Jahr, das er in einem Flüchtlingsheim in Strullendorf verbracht und sie jedes Wochenende besucht hat, zu ihrem dritten Sohn geworden. Nur schwer können sie über die Geschehnisse sprechen.



Bärbel Hufnagel, Patin von zwei Flüchtlingen, berichtet von ähnlichen Erlebnissen: "Einer von den beiden ist jetzt in Frankreich, lebt auf der Straße ohne Geld oder Essen." Auch sie halten noch Kontakt und telefonieren regelmäßig, doch sie wisse nicht, wie sie ihm jetzt noch helfen könne. "Dieses Gefühl der Machtlosigkeit macht mich wahnsinnig."



Christina Schulz, Deutschlehrerin für Flüchtlinge, bestätigt diese Gefühlslage. "Man will nur noch heulen, weil man nichts machen kann." Sie hat erlebt, wie konträr die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung abläuft. "Auf der einen Seite stecken sie so viel Geld in Projekte zum Spracherwerb und zum Schaffen von Ausbildungsplätzen, und dann bekommen die Flüchtlinge doch keine Arbeitserlaubnis und werden wieder abgeschoben. Das ist schwachsinnig und unmenschlich." Schulz erzählt von einem ihrer Schüler, der sehr eifrig und in kürzester Zeit Deutsch gelernt und sogar bereits einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat, als es plötzlich hieß, er müsse zurück in sein Heimatland.



"Das ist unmenschlich"

Gerade dieser Umschwung der Politik, betont Ruth Schulz, die die Aktion zusammen mit Wolfram Klatt organisiert hat, müsse eingedämmt werden. "2010 haben wir den Menschen, die zu uns gekommen sind, Hoffnung geben können, haben Arbeits- und Ausbildungsplätze möglich gemacht", erinnert sich Schulz. "Jetzt müssen die Leute, die sich hier ein neues Leben aufgebaut haben, wieder gehen. Das ist unmenschlich."



Letztlich, so findet Wolfram Klatt, sind alle nur Menschen und jeder trägt Verantwortung für Geflüchtete. "Jeder einzelne muss sich entscheiden, ob er wegsieht oder Hilfe leisten will." Er hofft, dass die Aktion am Samstag nur der Auftakt zu einer Reihe weiterer Veranstaltungen war, die wie das Beispiel von Atiqullah Akbari bewusst machen sollen, was eine Abschiebung in Krisengebiete bedeutet und die auffordern sollen, sich gemeinsam für Menschenrechte und Flüchtlinge einzusetzen.