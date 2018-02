Filmmusik trifft Strauß-Walzer im Freibad Neustadt

Aus der "West Side Story"





Außergewöhnliche Programme sind ein Markenzeichen des Dirigenten Hans Stähli. Seit der langjährige ehemalige Erste Kapellmeister das Orchester der Gesellschaft der Musikfreunde Neustadt als Dirigent leitet, überrascht er das Publikum immer wieder mit interessanten Kombinationen bekannter und weniger bekannter Titel.Das gilt auch für das Open-Air-Konzert, das die Stadt Neustadt in diesem Jahr am Sonntag, 2. Juli, im Freibad veranstaltet (Einlass ab 18 Uhr)."Classic & Picknick" lautet das Motto. Gemeinsam mit dem Orchester dere Musikfreunde tritt die aus Coburg stammende Sopranistin Nora Lentner auf.Die bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnete junge Sängerin gastiert zuletzt im Oktober 2016 beim Coburger "Verein" mit einem umjubelten Liederabend. Die Künstlerin ist derzeit an der Oper Leipzig engagiert.Beim Open-Air-Konzert im Freibad präsentiert sie unter anderem eine Konzertarie von Mozart, die "Christel von der Post" aus der Operette "Der Vogelhändler" und den Klassiker "I Feel Pretty" aus Bernsteins "West Side Story".Das kurzweilige Programm beginnt rein klassisch und führt über Wiener Musik und gehobene Unterhaltung aus Amerika bis zu Film-Highlights. Dabei sind auch drei sehr unterschiedliche Märsche zu hören: der "Hungarische National-Marsch" von Joseph Haydn, der "Egyptische Marsch" von Johann Strauss und der überaus bekannte "Colonel Bogey March" aus dem Film "Die Brücke am Kwai".Weitere Ohrwürmer sind der Strauss-Walzer "Du und Du" nach Melodien aus der "Fledermaus" wie auch die "Star-Wars"-Filmmusik. Erstmals wird eine vollständige, allerdings kurze Sinfonie des jungen Mozart erklingen.Auch der Komponist Leroy Anderson ist wieder mit zwei Stücken auf dem unterhaltsamen Programm des Musikfreunde-Orchesters vertreten. Zu hören sind "The Penny Whistle Song" mit drei obligaten Flöten sowie das beliebte "A Trumpeter's Lullaby" mit einer Solo-Trompete. Auch die Filmmusik zu "The Pirates of the Caribbean" ist wieder im Programm. Die Moderation übernimmt Christine Rebhan.Open-Air-Konzert "Classic & Picknick", Sonntag, 2. Juli, 19 Uhr, Freibad Neustadt (Einlass ab 18 Uhr).kosten vier Euro.Orchester der Gesellschaft der Musikfreunde Neustadt, Solistin: Nora Lentner (Sopran), Dirigent: Hans Stähli; Moderation: Christine Rebhan.Melodien aus Operette und Musical, Filmmusik-Highlights, Werke von Haydn, Mozart, Johann Strauß und Leroy Anderson.Die Gesellschaft der Musikfreunde Neustadt wurde 1925 gegründet. Nach dem schwierigen Wiederbeginn nach Kriegsende begann 1952 die Ära von Rudolf Potyra als Chefdirigent des Orchesters. Bis in die 50er Jahre waren die Musikfreunde ein Orchester aus Neustadtern und für Neustadter. Nach dem Fall der innerdeutschen Grenze 1989 fanden auch Musikliebhaber aus Sonneberg den Weg in das Orchester. Nachfolger Potyras als Leiter wurde Rolf Otto. Seit April 2013 ist Hans Stähli, längjähriger ehemaliger Erster Kapellmeister des Landestheaters, Dirigent des Orchesters.Die aus Coburg stammende Sopranistin wurde bereits mit mehreren Preisen bedacht. 2008 gewann sie beispielsweise den Kunstförderpreis der Stadt Coburg.online unter www.neustadt-bei-coburg.de