Faschingsvereinigung Meeder feiert Jubiläum: 44 Jahre

In den vergangenen 44 Jahren leiteten fünf Präsidenten die Faschingsvereinigung Meeder (FVM). Präsident Andreas Lutz begrüßte seine Vorgänger Gerhard Höhn, Anke Förtsch, Knut Braun und Heiko Meyer sowie die geladenen Gäste, zu denen Landrat Michael Busch (SPD) und Bürgermeister Bernd Höfer (CSU) zählten.

Die FVM zählt zu den ältesten Karnevalsgesellschaften im Landkreis Coburg. Das Jubiläum war für den Vorstand ein Anlass nachzudenken, woher der Karneval kommt. Andreas Lutz erläuterte ausführlich die drei Ursprünge mit dem römischen Saturnalienfest, der alemannischen Fastnacht und dem heutigen Karnevalsfest mit christlichem Ursprung. Der Meederer Elferrat, der wegen Platzmangels aus sieben Leuten bestand, trug keine Narrenkappen, sondern einfach Papphütchen und später Zylinder. Auch der Faschingsruf "Helau" wurde kurzerhand in "Meeder Aha" umgetauft.



Zwischen den einzelnen Ehrungsblöcken waren viele Bilder aus den Anfängen 1972 bis 2016 in einer Diashow zu sehen, welche an die unterschiedlichsten Sitzungen erinnerten. Mit gereimten Versen überbrachte Bürgermeister Bernd Höfer seine Grußworte. Eigentlich habe er kein Interesse am Fasching gehabt, gestand er. Dies habe sich schlagartig geändert, als er das Bürgermeisteramt übernommen habe und den Rathaussturm erlebt habe. Er freute sich über den Ritterschlag und darf sich bis zum Faschingsende "Ritter von der Steenich" nennen. Grüße vom Fastnachts-verband Franken überbrachte Bezirkspräsident Norbert Greger und vom Beirat Oberfranken Wieland Beierkuhnlein.



Norbert Greger: Das Weiterbestehen ist mit der Jugend gesichert

Beide waren zum ersten Mal in Meeder. Sie sprachen von einem besonderen Jubiläum. Norbert Greger wies darauf hin, dass die Faschingsgesellschaften gesellschaftlich-politische Aufgaben übernähmen. Er lobte die hervorragende Jugendarbeit der FVM. Damit sei das Bestehen gesichert. Allen früheren ehrenamtlichen Mitwirkenden sprach er Dank aus. Als Anerkennung übergab er eine Urkunde des Fränkischen Fastnachtsverbands sowie einen Wertgutschein zum Besuch des Fastnachtsmuseums in Kitzingen.



Landrat Michael Busch, viele Jahre schon Schirmherr der Jugendsitzung, sprach von einer hervorragenden Jugendarbeit. "Mit 50 Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, fordert die Verantwortlichen der FVM heraus", sagte Busch. "Sie bringen viel Leidenschaft und Idealismus auf." Grüße, Glückwünsche und Geschenke überbrachten Michael Forkel vom Karnevalsverein Weidach, die Faschingsgesellschaft Bad Rodach mit Herbert Müller und vom Obst- und Gartenbauverein Moggenbrunn Regina Michniowski.



Jugendsitzungen gibt es seit über 30 Jahren

Die Nachwuchsgruppe "Blue Space" und die Funkengarde zeigten Showtänze. Sitzungspräsident Heiko Meyer erläuterte die Jugendarbeit, für die insbesondere Elke Taubmann und Julia Sollmann hauptverantwortlich sind. Vor über 30 Jahren hat Gerhard Höhn die Jugendsitzungen ins Leben gerufen. Besonders erwähnenswert ist das jährliche Probenwochenende für alle Mitwirkenden der FVM auf dem Weinberg.



Neben den zahlreichen Ehrungen war die Rückschau von Henning Schuster ein Höhepunkt des Abends. Er selbst stand und steht seit über 30 Jahren auf der Bühne und trägt mit ausgefeilten Ideen zum Gelingen der Veranstaltungen bei. Das Meederer Faschingslied "Ja suwos war, ja souwos war seid anno tobak noch net da ...", getextet von Harry Wendt und musikalisch umgesetzt von Helmut Hofmann, war drei Jahrzehnte lang das Erkennungslied jeder Sitzung, wobei der Refrain "Meeder Aha" im Saal lautstark erschallte.



Vereine taten sich zusammen

Der damalige TSV-Vorsitzende Manfred Laub und Abteilungsleiter für Tischtennis, Gerhard Höhn, hatten die geniale Idee, zusammen mit weiteren Ortsvereinen eine gemeinsame Dekoration für Faschingsbälle anzuschaffen. Ein bunter Abend ähnlich "Mainz bleibt Mainz" war die Folge. Jeder Verein sollte mindestens einen Beitrag leisten. Das Ganze stand unter dem Motto "Musik, Tanz und Sächelchen zum Lächeln". Als Regisseur, Texter und Conferencier war Harry Wendt aus Bad Rodach, ein alter Meederer, bereit. Die erste Sitzung fand im Januar 1973 im Saalbau Meyer statt. Die Resonanz des Publikums war überwältigend, so dass ein paar Wochen später schon die zweite Sitzung durchgeführt wurde, an der auch eine Delegation der Frohnlacher Faschingsgesellschaft "Säraspo" teilnahm. Henning Schuster nannte die Urväter und -mütter der FVM die am Jubiläumsabend anwesend waren. In den 70er Jahren sorgte Herbert Schramm mit seinen politischen Büttenreden für ein besonderes Highlight ebenso Tussy von der Weth, Rainer Bräcklein, Lisa Pohlig und Herbert Hartung. Weitere Glanzpunkte setzten die musikalischen Darbietungen vom Chor bis zum Solo, vom vierstimmigen Männergesang bis zur Soul-Combo. Die "Stanglich-Sänger" brachten unfreiwillig manche Spitze ein.



Ab 1978 fanden Sonntagsnachmittagssitzungen statt, die spöttisch "Rentnersitzungen" genannt wurden. Inzwischen ist daraus ein Spaß für jedes Alter geworden. Das Publikum änderte sich und kam nicht nur aus der Gemeinde Meeder, sondern aus dem Coburger Land. Deshalb war auch das Programm zu ändern, denn über Meederer Kalauer konnten Gäste nicht lachen.



Anekdoten aus dem Anfangsjahren

Am 24. Januar 1982 stieg dann die erste Kinder- und Jugendsitzung. Die Verantwortung lag in den Händen von Gerhard Höhn. Das Programm stellten die Jugendlichen selbst zusammen. Der erste Kinderpräsident war Henning Schuster selbst. Spaßige Büttenreden, Tänze und musikalische Nummern gab es damals schon. Im Laufe der Jahre fanden sich weniger Büttenredner, dafür erlebten die Garden auch in ihrer Besetzungsgröße einen Aufschwung, der bis heute anhält. Henning Schuster ließ auch manche Anekdote aus den Anfangsjahren nicht unerwähnt. Darüber hinaus nannte er die herausragenden Beiträge. Die musikalische Begleitung der Sitzungen übernahmen die Roßfelder oder die Großwalburer Musikanten, ab 1987 bis 2016 die Blaskapelle Meeder und seit diesem Jahr die Zweimannkapelle Two 4 You.



In den Anfangsjahren steuerte die TSV-Frauengymnastikgruppe Tänze bei. Später kamen das "Sternberg-Ballett" und verschiedene Gardetanzgruppen als fester Bestandteil hinzu. Pionierarbeit leisteten Ulrike Beierweck, Liane Mannagottera und Elke Taubmann. Zu einer der größten Lachnummern gehörte fast zwei Jahrzehnte lang der Beitrag des Elferrats, der unter anderem als Schlümpfe oder als "Die von der Muppets Show" auftrat.

Auch die Technik hat sich zwischenzeitlich geändert. Die kleine Verstärkeranlage wurde durch ein Ton- und Lichtmischpult ersetzt.



Es gab einige Tiefpunkte

Die Frauenquote ist in der FVM mit Sicherheit erfüllt. Von Dekorationsarbeiten, den reizenden Assistentinnen, die den Elferrat und Akteure nicht verdursten ließen, bis hin zu einer Sitzungspräsidentin. "Eine Zensur findet in Meeder nicht statt", sagte Henning Schuster. Allerdings habe der Beitrag "Neues vom Meederer Entenbach" einige Unannehmlichkeiten gebracht. Altbürgermeister Helmut Hofmann soll vom Ufer aus auf Enten geschossen haben und erhielt eine Anzeige wegen Schusswaffenmissbrauchs innerhalb eines Ortes. Auch den Elchtest mit Rene Scheler ließ Henning Schuster nicht unerwähnt. Weiter sprach er Tiefpunkte der FVM an. Zwei Abend- und eine Jugendvorstellung mussten abgesagt werden, weil Saddam Hussein in Kuweit einmarschiert war und die Stimmung im Lande kippte.



Der größte Tiefpunkt in der Geschichte der FVM erfolgte in der ersten Januarwoche 1995. Aufgrund einer Bombendrohung mussten sämtliche Veranstaltungen abgesagt werden. Ein anonymer und bis heute unbekannter Anrufer hatte sich bei drei entscheidenden Mitwirkenden gemeldet und mit dem Anschlag gedroht. Auf den Kosten für Dekoration, Kostüme und vielem mehr blieb die FVM sitzen.



Als Ausblick richtete er noch ein Wort an die Jugend. Er wünscht sich, dass die jungen Akteure von heute der FVM treu bleiben und als Erwachsene weiterhin mitmachen.



Verteilung von Orden und Ehrennadeln

Einen Jubiläumsorden erhielten Personen, die bei der ersten Faschingssitzung mitwirkten. Dies waren Edda Lange, Erika Jarausch, Gerhard Höhn, Karin Günther, Liane Mannagottera, Gerda Bauersachs, Knut Braun, Anke Förtsch, Hannelore Koslowski, Horst Theil, Magda Göhring, Gerhard Höhn, Hubertus Klett, Heiko Meyer, Jutta und Manfred Laub, Manfred Schuster, Klaus Müller, Dieter Leineweber, Ursula Hochberger, Gisela und Herbert Schramm, Gertraude Babucke, Christine Rauschert, Luise Macholdt, Hermann Rauschert, Günter Dressel, Rolf Fugmann, Jutta Hofmann und weitere 16 Sänger. Allerdings nahmen nur einige frühere Narren am Jubiläumsabend teil.



Ehrennadeln in Silber wurden an Franziska Bohl und Sieglinde Taubmann sowie in Gold an Beate Sommer ausgehändigt. Über den Verbandsorden freuten sich Katja Bauer und Jürgen Emmert.



Die höchste Auszeichnung des Fastnachtsverbandes den "Till von Franken" in Silber ging an Elke Taubmann. Für ununterbrochene Tätigkeit in der FVM wurde mit dem BDK-Orden in Silber Gerhard Brückner ausgezeichnet.