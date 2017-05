Fahrradfahrer in Coburg übersieht Eiswagen und verletzt sich bei Sturz

Ein 17-jähriger war am Sonntag gegen 22 Uhr in Coburg mit seinem hochwertigen Fahrrad auf der Niorter Straße in südwestlicher Fahrtrichtung unterwegs, als er kurz nach dem Kreisverkehr, auf Höhe der Einfahrt zum Media Mark,t einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Kleintransporter übersah und in dessen Fahrzeugheck krachte. Dadurch stürzte der 17-jährige und verletzte sich, wie die Polizei berichtet.



Beim unbekannten Kleintransporter soll es sich um einen weißen Eiswagen mit Lichtenfelser Kennzeichen mit zwei Hecktüren handeln. Auf dem Transporter befanden sich Aufkleber mit Eiskugeln. Durch den Anstoß entstand am Fahrzeug auf Höhe des Griffs eine Delle in der linken Hecktür.



Der Sachschaden beträgt ca. 3.900 Euro. Der 17-jährige schätzt den unbekannten Fahrzeugführer auf 30 bis 50 Jahre. Alle Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Coburg unter der Telefonnummer 09561/645 -209 entgegen.