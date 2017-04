Ersthelferin wird auf der A73 bei Coburg von Auto erfasst

Am Montag gegen 22.15 Uhr kam es auf der A 73 im Bereich Lautertal zu einem Unfall. Dabei wurde laut Polizei eine 41-jährige Frau verletzt, die als Ersthelferin vor Ort war.Zunächst war ein 24-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Forchheim mit seinem Peugeot wegen Glatteis in Fahrtrichtung Coburg ins Schleudern geraten. Das Auto kam an der Mittelleitplanke zum Stillstand.Kurze Zeit später hielt unter anderem eine 41-jährige Frau an und eilte zu dem Peugeot. In diesem Moment fuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem VW-Passat auf die Unfallstelle zu. Er erkannte die Situation zu spät und versuchte noch über die Böschung am rechten Seitenstreifen auszuweichen.Das Manöver verhinderte womöglich noch Schlimmeres - allerdings erfasste der Mann die 41-jährige Ersthelferin mit seinem rechten Außenspiegel am Bein. Die Frau wurde daraufhin wegen der erlittenen Verletzungen ins Klinikum Coburg gebracht.Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 5500 Euro. Die Autobahn war während der Unfallaufnahme für eine Stunde gesperrt.