Elektrisierende Tänze im Spotlight

Rund 20 tänzerische Darbietungen der Spitzenklasse standen auf dem außergewöhnlichen Programm des TV Weidhausen (TVW), der zum 15. Tanztreffpunkt in die Michelauer Mainfeldhalle eingeladen hatte. Farbenfrohe Lichter und geheimnisvolle Nebel, abgestimmt auf eingängige Musik, ließen rund 300 Besucher in die zauberhafte Welt des Tanzes eintauchen.



Sieben Vereine, vier Studios

"Tanzgruppen aus sieben Vereinen und vier Tanzstudios aus den Landkreisen Coburg, Lichtenfels und Kronach haben heuer teilgenommen. Der TVW war selbst mit zwei Gruppen vertreten", erklärte vom Gastgeber Heidrun Hopfenmüller. Die Aktiven zeigten eine faszinierende Show, die durch moderne Lichtgestaltung und großartige Lichteffekte richtig in Szene gerückt wurde.



Unter dem Motto "DanceForFun" eröffnete die Frauentanzgruppe des TVW den Abend und zeigte eine moderne Tanzgestaltung, die gekonnt Elemente des Jazztanzes und Hip Hop vereinte. Die Jugendgruppe "Snaps" des TVW präsentierte mit 20 Tänzerinnen eindrucksvoll eine moderne Tanzchoreografie. Premiere hatte die Jugendtanzgruppe "FreeZE" vom TSV Marktzeuln, die sich musikalisch von "Wildest Dreams" zu einen Showtanz inspirieren ließ. Die "Teens" des FC Trieb tanzten nach einem modernen Melodien-Medley, während die Frauentanzgruppe "Expression" mit ihrer Tanzkreation aus dem Musical Starlight-Express begeisterte.



Sprühend vor Energie

Vor tänzerischer Energie sprühten die Aktiven des Tanzstudios Prestige aus Küps unter der Regie und Mitwirkung von Nelly Feininger. Mit Hip Hop und Zumba waren sie ein Höhepunkt des Abends. Sie hatten sichtlich Spaß am Hip Hop, Dancehall und Reggaetton. Spätestens bei ihrem Zumba Auftritt wurde das Publikum von der elektrisierenden Darbietung angesteckt und sparte nicht mit Applaus.



Das Fitness Studio Injoy Lichtenfels, das erstmals mit seiner Zumba Gruppe am Tanztreffpunkt mitwirkte, stand mit seiner energiegeladenen Choreografie den anderen in nichts nach. Zu prickelnden Rhythmen wirbelten die Tänzerinnen mit ihrer Trainerin Anna Nemmert durch die Halle.



Tanzen erhält jung

Um einiges ruhiger ging es beim TV Oberwallenstadt zu, denn einige Tänzerinnen und Tänzer sind weit über 70 Jahre alt. Sie sind der Beweis, dass Tanzen jung erhält. Die Truppe um Bernd Schuster beeindruckte mit ihren Kreistänzen im Walzertakt zu "Rose of my heart" und zur Samba-Musik mit "Mexican Shuffle".

Die Tänzerinnen der TSG Ebensfeld zauberten mit ihren Kostümen Bollywood-Feeling in die Halle. Auf eine besondere Reise gingen die "Danzadoras" vom TSV Marktzeuln. In mystischen Kostümen entführten sie die Zuschauer an einen geheimnisvollen Ort und setzten tänzerisch gekonnt das Erwachen von Geistern und Gestalten in ihrer Choreografie um.



Auf Zeitreise mit Musik der letzten 40 Jahre begab sich die Gruppe "My Move" vom Tanzstudio Move&Dance Mitwitz. Die "Teenie I" lieferten zu Race Car einen ausdrucksstarken Showtanz. Sommerfeeling machte sich bei der "Jazz Dance Crew" der Turnerschaft Lichtenfels breit, als sie unter der Leitung von Grit Bittner zu einem Mix aus karibischen Rhythmen die Zuschauer in Urlaubsstimmung versetzten. Ein weiteres Highlight waren die Auftritte des Tanzstudios Move&Dance Center Coburg.



Vom Feinsten

Hip Hop vom Feinsten mit vielen akrobatischen Einlagen präsentierte Daniel Cimpean mit seinen Gruppen "Mommy" und "Nameless" und bewies, dass Tanzen eben doch keine reine Frauensache ist. Mit der Modern Dance Auftrittsgruppe konnte das breite Spektrum dieses perfekt dargebotenen Tanzstils bewundert werden.

Der Karnevalsverein Weidach beschloss als größte Showtanzgruppe des Abends mit seinem Beitrag "Auf der Alm" die Tanzgala. In selbst geschneiderten Dirndlkleidern setzten die Akteure professionell und hinreißend zugleich folkloristische "Alm-Musik" in einen Showtanz um und gaben dem 15. Tanztreffpunkt "Tanz und Licht" einen gebührenden Abschluss.



Bald sind die Kinder dran

Abschließend wies Heidrun Hopfenmüller, die gemeinsam mit Sonja Preiser das umfangreiche Programm gekonnt moderierte, auf den 4. Kindertanztreffpunkt des TV Weidhausen am 24. April um 14 Uhr in der Mainfeldhalle Michelau hin.