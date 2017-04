Ein klarer Klassenunterschied

von CHRISTOPH BÖGER

Der VfL Frohnlach wehrte sich gestern Abend im Willi-Schillig-Stadion tapfer, musste nach gut 90 Minuten aber anerkennen, dass der Tabellenvierte der Bayernliga Nord doch eine Nummer zu groß war. Mit 5:0 (2:0) entführte der TSV Großbardorf verdient die Punkte aus dem Waldstadion.

Das Liga-Schlusslicht spielte zu Beginn noch engagiert und nach dem letztwöchigen Überraschungserfolg gegen den SC Feucht (3:0) auch selbstbewusst. Doch der Gegner war deutlich stärker als die Feuchter.

Vor allem in der eigenen Hälfte präsentierten sich die Gäste zweikampfstark, hellwach und überzeugten mit einer tollen Raumaufteilung. Torchancen blieben für die "Blau-Weißen" deshalb Mangelware.

Großbardorf begann wie die Feuerwehr, drängte den VfL von der ersten Minute an hinten rein und kam schon in der Anfangsphase zu drei Eckenbällen. Nach dem Edemodu in der 17. Minute in einer Eins-gegen-Eins-Situation noch spektakulär das 0:1 verhinderte, war es in der 24. Minute soweit: Über die anfällige linke Abwehrseite der Frohnlacher spielten sich die Gäste bis auf die Grundlinie durch, passten nach innen, wo Schönwiesner den Ball ins leere Tor schob. Dieser Führungstreffer spielte dem TSV natürlich in die Karten.

Weitere Chancen folgten, wobei sich vor allem VfL-Keeper Edemodu immer wieder auszeichnen konnte. Beim vorentscheidenden 0:2 kurz vor dem Halbzeitpfiff verkürzte er zwar gegen den sich hinter den Rücken der VfL-Abwehr geschlichen Leicht noch durch beherztes Herauslaufen den Winkel, doch der Kapitän der Gäste traf trotzdem. Mit hängenden Köpfen schlichen die VfL-Jungs in die Kabine, denn eigene Torchancen hatten sie im ersten Durchgang nicht.

Und weil Leicht nur fünf Minuten nach Wiederbeginn das 0:3 folgen ließ, ging es gänzlich mit der Motivation der "Blau-Weißen" merklich nach unten.

Jetzt begegneten sich beide Teams längst nicht mehr auf Augenhöhe und Frohnlach konnte bei dem aufgezeigten Klassenunterschied froh sein, dass Schönwiesner - ebenfalls mit seinem zweiten Tor -, und Rugovaj (75.), nur noch zwei der zahlreichen TSV-Einschusschancen zum letztlich auch in dieser Höhe verdienten 5:0-Endstand nutzten.

VfL Frohnlach gegen TSV Großbardorf 0:5 (0:2)



VfL Frohnlach: Edemodu - Pfadenhauer, Schmidt, Teuchert, Knie, Hartmann (ab 80. Schubert), Rebhan (ab 56. Lauterbach), Krüger, Alles, Weinreich, Pflaum.



TSV Großbardorf: Wehr - Orf, Hölderle, Zang, Piecha, Schönwiesner (ab 58. Reith), Kirchner (ab 65. Breunig), Seufert, Rieß, Rugovaj, Leicht.



Tore: 0:1 Schönwiesner (24); 0:2 Leicht (44.): 0:3 Leicht (50.); 0:4 Schönwiesner (55.); 0:5 Rugovaj (75.).



Gelbe Karten: Teuchert / Seufert.

SR: Philipp Götz.

Zuschauer: 120.