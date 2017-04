Ebersdorf: Zusammenprall mit Lkw - Frau in Auto eingeklemmt und tödlich verletzt

Bei einem schweren Unfall wurde am Mittwochnachmittag eine Autofahrerin auf der B303 in Ebersdorf (Landkreis Coburg) so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb.



Die Fahrerin war laut Polizei gegen 16.45 Uhr auf der B303 unterwegs, als sie aus noch nicht geklärten Gründen plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet.



Dort krachte sie frontal in einen entgegenkommenden Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau in ihrem Auto eingeklemmt. Trotz schneller Notfallhilfe vor Ort, verstarb die Frau noch an der Unfallstelle.



Der 46-jährige Lkw-Fahrer und sein 44-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.



Ein hinter dem Lkw fahrender BMW konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachte in das Heck des Lasters. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.



Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von 80.000 Euro.



Die B303 in Ebersdorf bleibt bis in die Abendstunden gesperrt.