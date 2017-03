Die Firma Hamuel in Meeder ist Primus ihrer Branche

von MARTIN REBHAN

Eher unbemerkt setzen sie Akzente, sind erfolgreich, schaffen Arbeitsplätze, zahlen Steuern: Die unerkannten Weltmarktführer, neudeutsch "Hidden Champions" genannt, sind kaum in den Schlagzeilen, leisten aber einen nicht unerheblichen Beitrag zur Volkswirtschaft. Ein solcher "Hidden Champion" hat seinen Sitz in Meeder.

Still und leise erklomm das Unternehmen Hamuel, das zur familiengeführten Scherdel-Gruppe gehört, den Olymp für Maschinen. Es stellt Maschinen her für die Produktion von Schaufeln in Dampf- und Gasturbinen sowie für Düsentriebwerke. "Wir sind hier mit einem Marktanteil von 44 Prozent alleiniger Weltmarktführer", erklärt Geschäftsführer Uwe Wenzel im Gespräch mit dem Coburger Tageblatt. Auch bei der Produktion von so genannten "Rumpfmaschinen" zählt sich das Meederer Unternehmen zum Primus in der Branche.



Der Grundstein des Erfolgs wurde vor 90 Jahren in Marktredwitz gelegt, als Namensgeber Hans Mühlhofer zusammen mit Theodor Kirschbaum das Unternehmen gründete. Ein Meilenstein wurde dann im Jahr 1962 gesetzt, als man bei der Werkzeugmaschinenausstellung in Hannover mit einem NC (numerical control) gesteuerten Koordinatentisch für Aufsehen sorgte. Meeder kommt dann 1976 ins Spiel, als Hamuel mit der Firma Schirrmacher einen wichtigen Zulieferer übernimmt. Seither wurde der Standort weiter ausgebaut. Das Tor in die Zukunft wurde 1985 aufgestoßen, als man in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule in Darmstadt die erste Maschine aus Polymerbeton, auch Mineralguss genannt, für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung herstellte. Die Innovation zahlte sich aus. "Von 2015 auf 2016 konnten wir den Umsatz von 16 auf 32 Millionen Euro mehr als verdoppeln. In diesem Jahr wird es zu einer Verdreifachung kommen", lässt Uwe Wenzel wissen. Der Höhenflug hat seinen Preis. "Die Umsatzsteigerung bringt natürlich auch mehr Arbeitsaufwand mit sich, der sich nur zum Teil durch neue Technologien und moderne Fertigungstechniken auffangen lässt", erklärt Wenzel. Den erhöhten Personalbedarf konnte das Unternehmen nicht decken. "Es fehlt an Fachleuten", bringt es der Geschäftsführer auf den Punkt, ohne dabei zu erwähnen, dass er nicht bereit sei, das in der Metallbranche vorherrschende Lohnniveau auch in Meeder abzubilden. "Wir arbeiten hier auf die dritte Kommastelle genau, auch aus diesem Grund brauchen wir gut ausgebildete Fachleute."



Auch die ausgebildeten Nachwuchskräfte reichen nicht aus

Die Zeichen wurden zwar früh erkannt und man setzt auch auf eigene Nachwuchskräfte. Seit Jahren werden nach Worten von Uwe Menzel im Jahr 15 junge Menschen im Jahr ausgebildet, die bis auf wenige Ausnahmen alle übernommen werden. "Das reicht aber bei weitem nicht", war vom Geschäftsführer zu erfahren.

Das Unternehmen fand eine erste Lösung. Uwe Wenzel: "Wir trafen mit dem Betriebsrat eine Vereinbarung, die Arbeitszeit auf 46 Stunden in der Woche zu erhöhen." Für ihn sei es überaus beeindruckend gewesen, dass alle Mitarbeiter hier an einem Strang ziehen. "Schmackhaft" gemacht wurde die Mehrarbeit mit vollem Lohnausgleich und einem Prämiensystem, das die Arbeitnehmer am Erfolg partizipieren lässt. Menzel fügt hinzu: "Ich bin stolz auf alle 200 Mitarbeiter." Wenzel ist sich klar darüber, dass die jetzige Situation nicht auf Dauer Bestand haben kann. "Die Familien leiden schon sehr darunter, da wir auch im Zweischichtbetrieb arbeiten", berichtet er. Am Samstag feierte das Unternehmen seinen 90. Geburtstag mit einem großen Familienfest. "Die Familien unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Gelegenheit bekommen, einmal aus der Nähe zu sehen, wo ihre Liebsten einen großen Teil des Tages verbringen", verdeutlicht Uwe Wenzel die Intention.



Noch ein Anlass

Aber nicht nur der runde Geburtstag war Anlass zu einem ausgiebigen Fest. Denn seit 30 Jahren gehört Hamuel zur Scherdel-Gruppe und nach einer Bauzeit von nur sechs Monaten konnte eine neue, über 3000 Quadratmeter große Halle in Betrieb genommen werden. Hier soll nach Worten des Geschäftsführers eine Taktfertigung entstehen, die es ermöglicht, dass alle drei Tage eine Maschine die Halle verlassen könne. Die Wichtigkeit eines innovativen und standorttreuen Unternehmens stellten Landrat Michael Busch (SPD) und IHK-Hauptgeschäftsführer Siegmar Schnabel heraus. Bürgermeister Bernd Höfer (CSU) sprach von einer vertrauensvollen Kooperation zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde. Markus Bach, einer der geschäftsführenden Gesellschafter, dankte der Belegschaft.