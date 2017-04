Der Coburger Queen-Baum: Muss das sein?

PRO



Genialer PR-Coup

Oliver Schmidt





CONTRA



Nicht ganz so heilig

Rainer Lutz



Kaum zu glauben, aber wahr: Wenn am Samstag, 17 Uhr, der Coburger Weihnachtsbaum vor Schloss Windsor erstmals festlich erstrahlt, wird diese "Lighting"-Zeremonie vom englischen Fernsehsender BBC live übertragen. Die Aktion, dass die Queen aus der Heimatstadt von Prinz Albert einen Weihnachtsbaum geschenkt bekommt, sorgt also auch auf der Insel durchaus für Interesse.Zur Erinnerung: Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha, der Gemahl von Queen Victoria und der berühmteste Sohn der Vestestadt, ist der Ur-ur-Großvater der heutigen Königin - und er war es auch, der einst den Brauch des Weihnachtsbaums vom europäischen Festland mit auf die Insel brachte.Doch das ungewöhnliche Geschenk, das die Coburger der Queen machen, stößt auch auf Kritik. Auf unserer Internetseite www.infranken.de wird bereits seit Tagen sehr munter über Sinn und Unsinn der Aktion diskutiert. So oder so lässt sich aber feststellen: Die Klickzahlen, die wir mit allen Berichten über den "Baum für die Queen" erreichen, sind enorm.Lesen Sie hier zwei gegensätzliche Positionen von unseren Redakteuren Oliver Schmidt und Rainer Lutz:Die Idee ist verrückt, ja, das stimmt: Wir karren einen Baum nach England - und nächstes Jahr tragen wir wohl Eulen nach Athen? Gemach, gemach.Um in der heutigen Nachrichten- und Informationsflut überhaupt noch wahrgenommen zu werden, muss man sich etwas Besonderes einfallen lassen. Klar, Coburg kann mit einer wunderschönen Altstadt, tollen Schlössern und nächstes Jahr auch hoffentlich mehr denn je mit Luther punkten. Doch in die bundesweiten Schlagzeilen schafft es unsere Stadt damit - leider - nicht. Das Weihnachtsgeschenk für die Queen hingegen hat es geschafft.Das riesige große Medien-Echo in den vergangen Tagen beweist eindeutig, dass dem Team vom Coburger Stadtmarketing da ein genialer PR-Coup gelungen ist. Die Botschaft, die dahintersteckt, lautet: Die Coburger sind ein aufgewecktes, kreatives Völkchen. Und ohne das Coburger Herzogshaus würde es das britische in seiner heutigen Form überhaupt nicht geben - auch das darf gerne mal mit Hilfe eines nach London gekarrten Baums wieder in Erinnerung gerufen werden.Zur kreativen Seite der Aktion gehört auch, dass dank vieler Partner und Sponsoren die Kosten überschaubar bleiben. Eine Kosten-Diskussion ist aber sowieso unredlich. Denn man kann einzelne Ausgaben der Stadt nicht gegeneinander aufrechnen. Natürlich darf die Stadt vor lauter Baum-Hype nicht ihr Engagement für ordentliche Schulen oder viele Dinge im Sozialsektor vernachlässigen. Und das tut sie ja auch nicht. Aber um als Standort attraktiv und interessant zu sein, bedarf es eben sehr vielfältiger Bemühungen. Deshalb leistet sich Coburg - neben ordentlichen Schulen und einem starken Sozialgebilde - auch ein Stadtmarketing. Man wird freilich nie belegen können, ob und was eine einzelne PR-Aktion bringt. Aber mit dem Weihnachtsbaum für die Queen ist Coburg auf jeden Fall derzeit in aller Munde. Und das ist schön so!Schön ist aber doch auch, dass die Nachrichten für eine kurze Zeit nicht nur von Terror und Trump, Krisen und Krieg oder dem ewigen Tauziehen um neue Flugplätze oder noch mehr ICE-Halte bestimmt werden.Für den noch jungen Tourismusverbund Coburg-Rennsteig ist die Aktion ein Glücksfall sondergleichen. Coburg liefert den Baum und die royalen Connections, Thüringen die Kugeln - so wunderbar kann hier also grenzübergreifend zusammengearbeitet werden. Weiter so!Bevor jemand heiliggesprochen wird, ist es geboten, den Advocatus Diaboli zu hören, jenen Anwalt des Teufels, dessen Aufgabe es ist, im Leben des Kandidaten nach Facetten zu suchen, die so gar nicht zu einem Heiligen passen wollen. Einem Unkenrufer sozusagen. Und eines solchen bedarf es auch hier. Betrachten wir die Fakten. Zunächst emotionslos: In einem Coburger Waldstück wird ein Nadelbaum gefällt, verpackt und mit erheblichem Aufwand nach England geschafft, wo er dem größten Grundbesitzer des Landes - und bis zum Brexit, jenem überdeutlichen "steig uns den Buckel rauf, Europa!", ebenso größten privaten Subventionsempfänger der EU - als Geschenk überreicht wird. Christbaumschmuck im Wert eines Kleinwagens wird noch hinterher getragen und untertänigst ans Geäst geknüpft. Lohn dafür? Ein: "Oh, what a wonderful tree", von einem Passanten, der eben nett sein will, und ein Imagegewinn, den zu erkennen, wohl ein äußerst royal geblendetes Auge erforderlich ist, schlägt er doch allzu leicht ins Negative um.Nun lassen wir ein wenig Emotion mehr zu: Hat es die Königin von England etwa nötig, sich ihren Christbaum schenken zu lassen? Zumal es in ihrem Land dem Brauch nach eher einen Mistelzweig im Palast geben sollte, hat sie es nicht. Sie hat es auch nicht, weil sie über die verdammt meisten Christbäume auf der gesamten Insel herrscht. Hat Coburg es nötig, einer alten Dame auf einer Insel jenseits des Kanals einen Baum zu schenken? Sind die Residenzler auf den Kniefall vor einer Regierungsform angewiesen, die hierzulande gottlob vor nahezu 100 Jahren überwunden wurde? Sind sie nicht.Betrachten wir nicht die Kosten. Betrachten wir den Wert. Allein der Baumschmuck schlägt mit 10 000 Euro zu Buche, die Konifere, der Transport... - ohne eine genaue Wertermittlung vornehmen zu können: Es hätte gereicht, um einer ganzen Reihe von bedürftigen Familien in Coburg einen Christbaum zu spendieren, Kugeln dran zu hängen und ein paar nette Kleinigkeiten drunter zu legen. Damit wären wir der symbolisch gemeinten "Heiligsprechung" einen kleinen Schritt näher gekommen. Coburg hätte sich Sünden enthalten wie der Eitelkeit, der Verschwendungssucht und des Stolzes (auf den blassen Glanz genetischer Beteiligung an einer Dynastie). Und schließlich blieben der Stadt höhnische Bemerkungen erspart, wie die, dass die Neustadter dem Volk einen schöneren Baum gönnen, als die Coburger einer Königin.