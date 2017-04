Der Baubeginn eines Mehrfamilienhauses in Neustadt steht bevor

von MANJA VON NIDA

Die "Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft" (GWG) Neustadt baut in der Sudetenstraße 27 ein neues Mehrfamilienhaus mit 19 Wohnungen, barrierefrei, mit Aufzug, dazu Garagen und Stellplätze. Für diese Investition hat die GWG über drei Millionen Euro in die Hand genommen. Mit viel Herzblut haben alle Verantwortlichen und Architekt Klaus-Jürgen Gelbricht, Mitglied der Architektenkammer Thüringen - Sonneberg - Weimar, das neue Bauvorhaben kreiert. Jetzt ist es so weit: Am Dienstagnachmittag erfolgte der offizielle Spatenstich.

"Wir wollen heute mit dem Bau symbolisch und noch diese Woche auch praktisch anfangen", freute sich Architekt Gelbricht. "Nach unserer Planung könnten wir im August die Richtkrone aufsetzen. Die Fertigstellung ist dann für das 3. Quartal 2018 geplant."



Bis vor kurzem habe die GWG die Nachfrage nach Wohnungen in Neustadt noch bedienen können, sagte geschäftsführender Vorstand Josef Gerstl. "Wir haben in Neustadt nahezu 1000 Wohnungen, warum also bauen wir hier neue? Weil Wohnungsbedarf nach barrierefreien Wohnungen besteht", erläuterte Gerstl. "Diese Wohnungen fehlen uns. Wir haben bereits entsprechende Anfragen dafür."



Seit 95 Jahren sorgt die GWG Neustadt, dass Menschen hier ein bezahlbares Zuhause finden und das auch bekommen. Ganze Wohnanlagen, Reihen- und Doppelhäuser entstanden in all den Jahren, dem zeitgemäßen Standard angepasst. Die letzten Neubauten liegen bereits einige Jahre zurück. Vor vier Jahren baute die GWG die letzten Doppelhäuser in der Sudetenstraße und vor acht Jahren Reihenhäuser in den Rödenauen.



Ideenreichtum

Noch vor einem Jahr habe sich niemand vorstellen können, dass auf diesem stark verwachsenen Grundstück in der Sudetenstraße 19 Wohnungen gebaut werden könnten, erinnerte Vorstand Gerstl. Beim Wettbewerb hätten sich der GWG-Vorstand und der Aufsichtsrat für die Planung von Architekt Gelbricht entschieden. Gelbricht zauberte mit seinem Ideenreichtum ein wahres Wohnparadies in das knapp 2400 Quadratmeter große Grundstück. "Eben weil er wirklich jeden Quadratmeter des Grundstücks voll ausgenutzt hat. Nur so ist es uns auch möglich, dass wir diese Wohnungen hier wirtschaftlich bauen können", ergänzte Gerstl. Von der Bank bis hin zu den Handwerksfirmen verbleibe alles in der Region und komme ihr zugute. Gerstl dankte für die gute Zusammenarbeit sowie für die zügige Genehmigung der Planungen. "Das wird sicher Oberbürgermeister Frank Rebhan freuen, dass dieser Neubau mit Sicherheit im Bereich Wohnen Neustadt wieder ein kleines Stück nach vorne bringt", ist GWG-Vorstand Gerstl sicher.



Architekt Gelbrecht erzählte, das Projekt habe vier Phasen (Finde-, Genehmigungs-, Planungs- und Ausführungsphase) binnen eines Jahres durchlaufen. In der Finde-Phase sei er in den Urlaub gefahren und habe sich den Kopf freigemacht. "Dann haben wir erst einmal eine Idee entwickelt. Der Entwurf, also die Idee, auf das Grundstück zugeschnitten, ist eigentlich immer das Entscheidende, die musste passen."



"Das ist ein innerstädtischer Standort und das ist ein wichtiger Trend, der sich überall vollzieht. Man geht immer mehr mit solchen Projekten in die Innenstädte", sagte Gelbricht aus seiner Erfahrung. Allerdings würden damit die Projekte auch immer schwieriger. Jedoch böten bereits vorhandene Leitungen Vorteile. Gutes Gelingen, viel Glück am Bau und ein unfallfreies Bauen wünschten alle.