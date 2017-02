Das Ernestinum trauert um Harald Bachmann

Der ehemalige Direktor des Gymnasiums Ernestinum und langjährige Vorsitzende der Historischen Gesellschaft Coburg, Harald Bachmann, ist am Dienstag im Alter von 86 Jahren gestorben.



Harald Bachmann wurde am 4. Juli 1931 in Lindau geboren und legte an der dortigen Oberrealschule mit Gymnasium Lindau, dem heutigen Bodensee-Gymnasium, im Juli 1950 sein Abitur ab. Im Wintersemester 1950/51 nahm Harald Bachmann sein Studium in den Fächern Deutsch, Geschichte, Englisch, Erdkunde und Philosophie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen auf und schloss dieses mit dem Ersten Staatsexamen im Sommersemester 1954 ab.



Seinen schulischen Dienst nahm er im Herbst 1954 an der Ohm-Oberrealschule in Erlangen auf. Hier beendete er auch seine Ausbildung mit dem Zweiten Pädagogischen Staatsexamen im Dezember 1956.



Nach kurzem Einsatz als Lehramtsassessor am Gymnasium Weißenburg/Bayern wechselte Harald Bachmann am 1. Dezember 1958 an die damalige Oberrealschule Ernestinum als Studienrat. Dieser, "seiner" Schule diente er in den verschiedenen Funktionen und prägte sie während seiner Laufbahn auch als Mitarbeiter in der Schulleitung seit 1972 und schließlich als Schulleiter und Seminarvorstand ab 1982 bis zu seiner Pensionierung 1992.



Mädchen durften aufs "Ernes"

"Seine Tätigkeit im Amt war geprägt von Gelassenheit, Offenheit und Vertrauen gegenüber seinem Kollegium sowie den Schülerinnen und Schülern", heißt es in einem Nachruf des Ernestinums. Unter seiner Leitung wurde 1983 die Koedukation eingeführt - sprich: fortan durften auch Mädchen die zuvor reine Jungenschule besuchen - und das Ernestinum zu einem "modernen Gymnasium" weiterentwickelt, wie es ebenfalls in dem Nachruf heißt.



Harald Bachmann bewies seine fachliche Leidenschaft nicht nur im Unterricht, sondern auch in seiner Promotionsarbeit bei Hubert Rumpel und Gerhard Pfeifer an der FAU Erlangen mit dem Thema "Herzog Ernst I von Sachsen-Coburg und Gotha (1806-1854) und der Landtag im Herzogtum Sachsen-Coburg (1821-1844)". Sein besonderes Interesse für Geschichte führte ihn zu seinem Engagement in der Historischen Gesellschaft Coburg, deren langjähriger Vorsitzender er war.



Europa lag ihm am Herzen

Seine pädagogische Arbeit war geprägt vom Europäischen Gedanken. Vor dem Hintergrund der Weltkriege vermittelte Harald Bachmann den Schülern die Notwendigkeit der Versöhnung und des Ausgleichs zwischen den Europäischen Ländern und förderte dies durch Studienfahrten und sein Engagement bei Städtepartnerschaften, wie etwa zwischen Coburg und Oudenarde in Belgien.



Im Nachruf heißt es weiter: "Seine Kollegen schätzten seine ausgleichende, zurückhaltende und durch Wissensautorität geprägte Art - seine Schüler seinen besonderen Blick für das Wesentliche, seine Begeisterungsfähigkeit und Menschlichkeit."



Nach seiner Pensionierung blieb Harald Bachmann seiner Schulfamilie und seinen Leidenschaften treu und unterstützte das Ernestinum im Förderverein und bei der Pflege von internationalen Kontakten."

Der Nachruf des Ernestiunums schließt mit den Worten: "Oberstudiendirektor Harald Bachmann hat sich in seinen Jahren im Schuldienst und darüber hinaus die Wertschätzung seiner Kollegen und Schüler erworben. Das Gymnasium Ernestinum wird ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren."