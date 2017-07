Das Coburger Sozialamt zieht um

von ULRIKE NAUER

Seit über einem Jahr laufen die Vorbereitungen für die umfangreichste räumliche Veränderung in der Coburger Stadtverwaltung seit vielen Jahren: Das Sozialamt zieht um - vom Bürglaßschlösschen in das Gebäude Am Viktoriabrunnen 4, in dem auch die Sparkasse und ein Büro der AOK untergebracht sind.

Gleich mehrere Gründe hatten die Stadtverwaltung veranlasst, ein neues Domizil für die Mitarbeiter des Amtes zu suchen. So steht zum Beispiel das Kyrill-Palais, in dem neben dem Kinderhaus auch das Haus "Sozial Aktiv" mit seinen vier Beratungsstellen (Seniorenbüro, Betreuungsstelle sowie die Kontaktstellen Selbsthilfe und Ehrenamt) untergebracht ist, in absehbarer Zeit nicht mehr zur Verfügung. Das Landestheater braucht dringend zusätzliche Räume in seiner unmittelbarer Nähe. Die Stadt stellt dafür aus ihren Liegenschaften das historische Palais gleich neben dem Theater zur Verfügung. "Deshalb muss das Haus ,Sozial Aktiv‘ ausziehen", sagt Dritter Bürgermeister Thomas Nowak (SPD). "Und wir mussten dafür neue Räume suchen."

Gefunden wurden diese in unmittelbarer Nähe: im Bürglaßschlösschen. Um für die vier Beratungsstellen Platz zu schaffen, muss wiederum das Sozialamt umziehen. Das neue Domizil am Viktoriabrunnen biete neben deutlich mehr Platz für die Mitarbeiter auch Barrierefreiheit für die Besucher, wie Thomas Nowak betont. Das Sozialamt mit allen Abteilungen und seinem Servicebüro bezieht das zweite und dritte Stockwerk, die bequem per Aufzug erreichbar sind. Für Rollstühle und Kinderwagen stehen im Eingangsbereich eine Rampe und ein Lifter zur Verfügung.

"Die Besucher des Sozialamtes werden künftig in hellen, freundlichen Räumen bedient", heißt es in der Ankündigung von Stadt-Pressesprecher Maximilian Heller. "Die neuen modernen Räumlichkeiten bieten den Hilfesuchenden eine angenehmere Gesprächsatmosphäre und den Beschäftigten ein besseres Arbeitsumfeld." Für Besucher mit Pkw bieten die umliegenden Parkhäuser und zahlreiche Parkplätze gute Abstellmöglichkeiten. Auch Stadtbushaltestellen befinden sich in der Nähe.

Die frei werdenden Büros im Bürglaßschlösschen sind bereits wieder verplant: Im Erdgeschoss werde zunächst renoviert, so Heller. Voraussichtlich im Herbst sollen dann die Beratungsstellen des Hauses "Sozial Aktiv" einziehen. "Hier entsteht ein neues bürgerfreundliches Beratungszentrum für viele verschiedene Lebenslagen."



Mehr Personal im Standesamt

Der Pflegestützpunkt bleibt im Bürglaßschlösschen, ebenso das Versicherungsamt, es wird allerdings vom Erdgeschoss in den ersten Stock verlegt. Das Büro des Dritten Bürgermeisters bleibt ebenfalls vor Ort und auch das Standesamt. Dieses werde künftig mehr Platz brauchen, weil Coburg vor geraumer Zeit die Standesämter Großheirath und Lautertal mit übernommen habe, erläutert Nowak. Derzeit hat Coburg fünf Standesbeamten, ab August dann sieben. Einen Teil der Räume wird das Standesamt als Archiv nutzen.

Für den Umzug ist eine Woche vorgesehen. Den Anfang macht das Büro des Integrationsbeauftragten und der Heimaufsicht am Donnerstag, 6. Juli. Die übrigen Abteilungen folgen im Anschluss. Am Donnerstag, 13. Juli, soll der Umzug abgeschlossen und alle Abteilungen in ihrem neuen Domizil wieder erreichbar sein.



Wie ist das Sozialamt in den nächsten Tagen zu erreichen?

Wegen des Umzuges des städ tischen Sozialamtes vom Bürglaßschlösschen in das neue Dienstgebäude Am Viktoriabrunnen 4 kommt es in allen Abteilungen zu kurzfristigen Schließungen.



Das Büro des Integrationsbeauftragten und der Heimaufsicht zieht bereits am Donnerstag, 6. Juli, an seinen neuen Standort. Am gesamten Umzugstag ist das Büro nicht zu erreichen.



Alle weiteren Abteilungen bleiben wegen des Umzugs von Montag, 10., bis Mittwoch, 12. Juli, komplett geschlossen und sind in dieser Zeit weder telefonisch noch per E-Mail erreichbar.



Das Servicebüro des Sozialamtes ist noch bis Dienstag, 11. Juli, 12 Uhr, persönlich beziehungsweise telefonisch unter 09561/89-1555 im Bürglaßschlösschen zu erreichen.



Umzug abgeschlossen Ab Donnerstag, 13. Juli, sind dann alle Abteilungen und das Servicebüro des Sozialamtes im zweiten und dritten Stock des Gebäudes Am Viktoriabrunnen 4 wieder zu den gewohnten Bürozeiten erreichbar.